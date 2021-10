Les secteurs Soldeu El Tarter de Grandvalira commencent à travailler sur le terrain de la finale de la Coupe d’Europe 2022

10/10/2021 à 16h53 CEST

Sport.es

Les secteurs de Soldeu El Tarter de Grandvalira ont commencé les travaux de préparation des pentes du Finales de la Coupe d’Europe de ski alpin qui se dérouleront du 14 au 20 mars. L’équipe technique dirigée par le directeur de course, Santi López effectué mercredi une inspection le long de la piste de l’Avet de Soldeu avec les techniciens de la station et la société de production audiovisuelle qui se chargera de proposer les tests techniques (SL et GS) en streaming et qui se coordonnera en même temps avec l’équipe de communication pour diffuser les images des courses à différentes télévisions à travers le monde ainsi qu’aux médias sportifs en ligne et au monde de la neige.

Dans la Contrôle FIS En juillet dernier, les responsables de la Coupe d’Europe ont transmis au comité d’organisation de la finale 2022 le nécessité de promouvoir et renforcer la communication et le marketing afin d’élever la notoriété du circuit continental. Dans cette optique, l’organisation s’engage à accroître la visibilité de l’événement, et les courses techniques qui se dérouleront sur la piste de l’Avet pourront être suivies en direct depuis le la toile . Le slalom géant et masculin se déroulera respectivement les 15 et 16 mars. De son côté, le slalom géant et féminin se tiendra les 19 et 20 mars.

Installation de canon sur Avet

Les préparatifs du mythique Avet piste pour les finales de la Coupe d’Europe 2022, ils ont débuté aujourd’hui avec l’installation de quatre canons de ventilateur qui complètent les 32 canons fixes situés le long du parcours. En raison de la complexité du travail, la manœuvre a été effectuée par hélicoptère et les canons ont été placés dans la section du mur final de la piste. Les quatre canons mobiles sont des modèles Technoalpin TF10 et TR8 et permettent la production de neige à des températures plus élevées que les canons fixes.

Les travaux ont duré environ une heure et 10 personnes ont participé entre l’équipe d’enneigement de la station et Heliand.

La direction technique prévoit de commencer à produire de la neige entre la mi et la fin octobre, à condition que les conditions météorologiques le permettent.