Les secteurs sur lesquels se concentrer au début de la saison des fêtes

La semaine dernière, nous avons déclaré que la volatilité du marché allait probablement se poursuivre à travers les rapports sur l’inflation et les ventes au détail, mais que nous aimions la consommation discrétionnaire et la technologie pour les nouvelles entrées après tout recul.

Source : Juliya Shangarey / Shutterstock.com

Pour la plupart, cela a fonctionné. Les actions de rénovation domiciliaire que nous avons mises en évidence ont grimpé en flèche, les actions technologiques que nous avons mentionnées – Microsoft Corp. (NASDAQ :MSFT), NVIDIA Corp. (NASDAQ :NVDA), et Adobe Inc. (NASDAQ :ADBE) – a également très bien réussi.

Le lundi et le mardi de cette semaine seront probablement agités, et c’est une bonne semaine pour être très prudent. Les rendements ont chuté vendredi, ce qui contribue à atténuer une partie de la pression des inquiétudes inflationnistes sur ces mêmes secteurs. Cependant, les actions asiatiques ont été un peu agitées dimanche soir et jusqu’à présent, les marchés américains sont toujours un peu atones.

Doublez votre argent 8 fois, en 12 mois ? Je dis oui! »

L’une des raisons de notre ton prudent au cours des dernières semaines est l’action étrange des prix que nous observons sur le marché des obligations à haut rendement. Les traders d’obligations sont un groupe unique, et ils se concentrent au laser sur les risques pour les flux de trésorerie, ils voient donc souvent des choses que les traders d’actions manquent.

Ainsi, lorsque les traders d’obligations à haut rendement vendent et que le S&P 500 est en hausse, nous passons en alerte jaune. Les obligations à haut rendement ont chuté toute la semaine dernière et devraient continuer.

La semaine dernière, nous avons reçu de nombreuses questions sur les obligations à haut rendement et sur la manière dont elles peuvent prédire les tendances du marché. Nous avons donc enregistré une vidéo pour vous donner quelques idées sur ce qu’il faut rechercher et comment ces tendances pourraient influencer votre investissement. Découvrez-le sur notre chaîne YouTube ici.

Capitaliser sur les vacances avec des opportunités de vente au détail continues

Cependant, même dans les meilleures conditions du marché, il s’agit généralement d’une semaine étrange pour le marché. Comme vous pouvez l’imaginer, les bureaux et les couloirs des grandes entreprises institutionnelles commencent à paraître un peu déserts vers mardi après-midi alors que tout le monde se faufile pour Thanksgiving.

Annonce : le « commerce de l’inflation »

Le volume de la semaine de Thanksgiving est généralement de 40 à 60% inférieur à la moyenne. La même chose se produit la semaine de Noël, et dans une moindre mesure autour du Nouvel An.

Alors, que devrais-tu faire?

Honnêtement, il y a une fenêtre étroite pour les commerçants cette semaine pour entrer dans quelque chose de bien. Les faibles volumes mercredi et vendredi peuvent rendre les mouvements de cours des actions trop aléatoires pour notre niveau de confort. Nous nous asseyons généralement sur la touche pendant la dernière moitié d’une semaine de vacances afin de ne pas nous faire prendre par un faux signal.

Cependant, si vous avez raté certaines des meilleures actions la semaine dernière, nous pensons toujours qu’il y aura probablement de bonnes opportunités d’achat en baisse lundi et mardi si les conditions s’améliorent, en particulier dans le commerce de détail :

La société Coca-Cola. (NYSE :KO) : La baisse des rendements devrait être un gros coup de pouce pour Coke car l’action est valorisée en fonction de son dividende. Des taux plus bas sont bons pour les payeurs de dividendes car les obligations sont moins attrayantes comme alternative. Toute baisse dans la fourchette de 52 à 53 $ semble bonne pour les nouvelles entrées.

Target Corp. (NASDAQ :TGT) : Malgré l’élimination des attentes et l’augmentation de leurs prévisions pour la saison des vacances, Target a pris un coup la semaine dernière. Ce n’est pas rare ; les traders sont connus pour « vendre les nouvelles » à la suite d’un rapport sur les bénéfices, aussi bon soit-il. Le résultat ici est que toutes les entrées dans la fourchette de 240 $ à 250 $ obtiennent le stock à un prix essentiellement réduit.

Vous obtenez toujours des idées de trading de Reddit ? Il y a une bien meilleure façon…

Les « actions pandémiques » feront-elles un retour ?

C’est également le bon moment pour aborder le problème de la hausse des taux de COVID en Europe et en Asie, car cela s’accompagne de craintes de blocages.

À notre avis, bien que l’augmentation des cas soit une tragédie, le taux de changement ne s’est pas accéléré au point que nous nous inquiétions pour les stocks en général.

Cela signifie-t-il que les « stocks pandémiques » augmenteront à nouveau ? Probablement pas. Des actions comme Zoom Vidéo Communications Inc. (NASDAQ :ZM) ou Chegg inc. (NYSE :CHGG) peut attirer un certain intérêt d’achat ce mois-ci, mais ces bulles ont éclaté rapidement, et les traders s’en souviendront.

Éviter cette erreur ET obtenir des paiements instantanés de 1 375 $ ?

Cependant, il y avait quelques actions quasi-pandémiques qui ont fait un excellent travail en capitalisant sur la croissance économique ainsi que le travail à distance, l’apprentissage, la collaboration et les achats qui pourraient encore être très intéressants.

À cet égard, nous aimons toujours Microsoft, Amazon (NASDAQ :AMZN), et eBay Inc. (NASDAQ :EBAY) – en particulier avant que les rapports sur les ventes au détail ne commencent à arriver après le long week-end.

Vendredi, nous allons faire quelque chose d’un peu différent. Nous l’avons taquiné ici et là au cours des dernières semaines, mais nous allons révéler les cinq principales actions à revenu de notre liste de surveillance 2022.

Restez à l’écoute.

Sincèrement,

John Jagerson & Wade Hansen

Éditeurs, Opportunités de trading