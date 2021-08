Les sections, amicales en août et… titres en septembre ?

16/08/2021 à 6h30 CEST

Si dans le football vous ne pourrez pas gagner de titres avant la Super Coupe à laquelle le Barça participera mi-janvier 2022 en Arabie, Les quatre sections professionnelles du Barça débuteront prochainement leurs matchs amicaux préparer au mieux les premiers duels officiels avec des options pour agrandir le palmarès dès cet été.

Oui le premier de ces titres pourrait venir de la main du handball dans ce que seraient les débuts victorieux d’Antonio Carlos Ortega sur le banc avec Xavi O’Callaghan à la tête de la section au niveau de la direction dans un projet qui est né avec la plus haute ambition malgré les limitations économiques qui marquent la réalité du club .

Laporta, avec Ortega après avoir signé pour trois saisons

Quelques heures seulement après leur retour d’Encamp, les Catalans joueront le tournoi de Granollers le 24 août contre l’équipe de Vallesan et le 2 septembre, ils visiteront Liberbank Cantabria Sinfín avant d’affronter sur 4-S la Supercoupe d’Espagne à Torrelavega contre ABANCA Ademar.

Sept jours plus tard, “première” dans la Ligue Asobal sur la piste difficile de BM Logroño La Rioja dans le but de continuer à régner dans une compétition qu’il a dominée d’une main de fer lors des 11 dernières éditions aux mains de Xavi Pascual, désormais au Dinamo Bucarest.

Oui le lendemain, le troisième titre de Jasikevicius pourrait arriver sur le banc qui viendrait s’ajouter au “double” de la saison dernière (Endesa League et Copa del Rey).

Le Barça affrontera Joventut le 4 septembre en première demi-finale de la Ligue catalane (Andorre et Manresa affronteront l’autre à 21h45) avec la finale dimanche 5 dans un titre que MoraBanc Andorra a remporté lors de la dernière édition.

Oui ce mardi aura lieu le tirage au sort de la Super Coupe Endesa qui aura lieu les 11 et 12 septembre au Santiago Martín Tenerife avec le Barça et Madrid en tête de série et avec Valence et Tenerife comme rivaux possibles en « demi-finale ».

Le Barça, pendant le séjour de pré-saison à Encamp

Et alors les premiers duels officiels seront pour hockey, qui a déjà débuté la pré-saison le 2 août et qui reçoit Igualada ce vendredi aux Palau (19h00) et se rend à Gérone le 28 dans une Ligue catalane dont la finale se jouera sur 5-S.

Après, Supercoupe les 25 et 26 septembre avec la première journée de l’OK Liga le premier week-end d’octobre avec seulement 14 équipes et avec trois tours de barrage pour départager le champion.

Pito et Ferrao promettent beaucoup de joies cette saison

Il n’y aura pas de titres d’été pour le futsal qui aura des matchs amicaux sans ses joueurs de Coupe du monde sous le commandement du lauréat Jesús Velasco, qui est déjà à Barcelone en train de terminer la conception de la pré-saison et de suivre la formation de la filiale.

Les rivaux seront Fútbol Emotion Saragosse (4-S) et Ripollet dans le tournoi dans cette ville (le lendemain), Mataró (8-S), Ribera Navarra (15-S) et Palma dans un double duel qui se répétera lors du premier match de championnat.