Les sélections de mode Amazon d’Ashley Iaconetti ne se démoderont jamais

Nous avons inclus ces produits choisis par Ashley Iaconetti parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Ashley est une porte-parole rémunérée du programme d’influence d’Amazon. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Suivre les tendances est amusant et tout, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de revenir aux styles classiques maintes et maintes fois. C’est un sentiment que les fans de The Bachelor préfèrent Ashley Iaconetti partagé avec ses récents choix de cadeaux de mode Amazon, qu’elle a partagés lors d’une récente session en direct. Elle a décrit bon nombre de ses recommandations comme « classiques » et « intemporelles », précisant que certains de ces articles « ne se démoderont jamais ». Et elle n’a pas tort. Obtenir un cadeau qui durera des années est définitivement la voie à suivre.

Cependant, ne confondez pas « classique » avec ennuyeux, d’autant plus qu’elle est une experte de la culture pop. Les choix de mode Amazon d’Ashley ont été inspirés par Kris Jenner, À M Brady, John Lennon, Clueless, ses collègues influenceurs et son mari Jared Haibon. Ashley a partagé des suggestions de mode pour tous les membres de votre famille avec des sélections pour hommes, femmes et enfants.