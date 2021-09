Les sélections de mode Amazon de Kyle Richards incluent l’un de ses looks emblématiques

in

Nous avons inclus ces produits choisis par Kyle Richards parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Kyle est un porte-parole rémunéré du programme d’influence d’Amazon. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Beaucoup d’entre nous aiment Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills pour avoir un aperçu du mode de vie aisé des stars. Cependant, il y a des femmes au foyer qui sont comme le reste d’entre nous en fin de compte. Exemple concret, kyle richard est aussi un acheteur Amazon. Lors d’une récente session Amazon Live, elle a déclaré : “J’adore la rapidité avec laquelle j’obtiens ces choses” et elle a commenté “la grande quantité de colis” qu’elle reçoit d’Amazon, ce qui est un sentiment si pertinent.

Oui, Amazon est notre référence pour de nombreux articles essentiels, mais vous avez vraiment besoin d’Amazon sur votre radar pour vos trouvailles de mode. Ils ont des options à la mode et en deçà du budget avec une expédition rapide. Kyle a déclaré: “Je vais partager mes choses préférées, les styles que vous pouvez obtenir sur Amazon à des prix imbattables. J’adore Amazon. Cela m’a sauvé la vie, pas seulement pour moi, mais pour ma famille, mes enfants , et tout ça. Je suis ravi de partager ces choses avec vous. “

Alors, que pouvons-nous attendre des recommandations d’achat de Kyle ? Des robes que ses filles “volent” dans son placard, des vêtements qui lui rappellent sa co-star Lisa rinna, des pulls qu’elle “porte toute la journée”, des baskets qu’elle porte depuis “de nombreuses années” et un produit révolutionnaire qui garde ses sacs à main propres et organisés. Et, bien sûr, il y a un chapeau parce que c’est Kyle Richards, après tout. Les téléspectateurs de RHOBH savent à quel point elle adore ses chapeaux. Elle a même inclus l’article qu’elle utilise pour garder ses nombreux chapeaux organisés.