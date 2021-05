Les selfies en coulisses de Vax Live du prince Harry montrent qu’il est «libre» des Royals – «Énorme pour lui» | Royal | Nouvelles

Les Royals prenant des selfies avec des fans sont inconnus, avec un protocole strict indiquant qu’il vaut mieux l’éviter. S’exprimant sur le podcast Royally Obsessed, les animateurs Roberta Fiorita et Rachel Bowie ont déclaré que les images étaient un signe de sa libération de l’entreprise.

Mme Bowie a déclaré: “J’adore cette friandise – Harry a été vu en train de prendre des photos avec des fans avant de continuer – si gentil.”

Mme Fiorita a ensuite spéculé si l’un des interprètes de l’événement aurait pu prendre les selfies avec Harry, car Selena Gomez était “vraiment enthousiasmée” par le fait que le duc de Sussex fasse partie de l’événement.

Mme Bowie a ensuite demandé s’ils étaient définitivement des selfies parce que c’est “une chose énorme pour lui”.

Elle a ajouté: «Avant qu’ils [Meghan and Harry] ne pouvait pas prendre de selfie, mais maintenant, ils sont gratuits.

Bien qu’aucune règle claire sur les selfies n’ait été établie par le cabinet, il est largement admis que les photos ne sont pas autorisées à être prises avec des membres de la famille royale lors de certaines sorties.

Lorsque le prince William et Kate Middleton ont visité le Canada en 2016, un guide d’étiquette a été publié par le ministère du Tourisme du gouvernement, intitulé «Rencontrer la famille royale».

Jennifer Gehmair, du ministère du Tourisme du Canada, a informé les Canadiens que de tourner le dos à la famille royale pour prendre un selfie était mal vu.

Elle a dit: «Tourner le dos au duc et à la duchesse et prendre un selfie est découragé, dans la mesure du possible.

Global Citizen a déclaré que 10,3 millions de doses du vaccin ont été achetées grâce aux engagements philanthropiques et corporatifs pris pour la campagne Vax Live, qui ont totalisé environ 53,8 millions de dollars.