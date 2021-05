Les selfies vaccinaux d’Ivanka Trump continuent de se retourner contre eux … et de se retourner violemment

QAnon nutters est devenu stupéfiant sur Ivanka Trump recevant son premier vaccin contre le coronavirus. Maintenant, elle a reçu sa deuxième vaccination et comme l’a noté Bess Levin de Vanity Fair, les QAnoniacs sur Twitter ont encore beaucoup à dire.

Bien sûr, Ivanka a annoncé sa nouvelle sur les réseaux sociaux, dans un tweet typiquement gazouillant:

«Cet après-midi, j’ai reçu avec gratitude ma deuxième dose du vaccin COVID-19.» «Se faire vacciner complètement est le meilleur moyen de mettre fin à cette pandémie et de se protéger les uns les autres», a-t-elle ajouté.

Cet après-midi, j’ai reçu avec gratitude ma deuxième dose du vaccin COVID-19. Se faire vacciner complètement est le meilleur moyen de mettre fin à cette pandémie et de se protéger les uns les autres. ♥ ️ pic.twitter.com/7zcvuiG0a9 – Ivanka Trump (@IvankaTrump) 5 mai 2021

Et voilà, le commentaire a commencé:

«Être un sujet de test n’est pas mon idée de la sagesse…. Triste que vous et d’autres tolériez cela…. J’ai hâte que les Américains se réveillent! » a écrit un utilisateur de Twitter en réponse au tweet d’Ivanka.

Être un sujet de test n’est pas mon idée de la sagesse…. Triste que vous et d’autres tolériez même cela…. J’ai hâte que les Américains se réveillent! – WhyDoesItMatter (@LeonPrice) 5 mai 2021

Un autre a écrit:

«Triste et regrettable que vous promouviez [sic] une substance EXPÉRIMENTALE déguisée en «vaccin» qui ne fait pas de «vaccin».

Triste et regrettable que vous fassiez la promotion d’une substance EXPÉRIMENTALE déguisée en «vaccin» qui ne «vaccine» pas. 💉☠️ – 🌼LK🌼 (@Larcastleland) 6 mai 2021

Un autre a répondu “” reconnaissant jusqu’à ce que vous en tombiez malade. “

Reconnaissant jusqu’à ce que vous en retiriez 🤢 – Jennifer (@jenniferdonaker) 5 mai 2021

Un autre théoricien du complot apparent a conseillé Ivanka sur son état mental:

“Tu es fou. Le vaccin est un poison. »

Tu es fou. Le vaccin est un poison. – Dominique Elisabeth (@ DominiqueElisa5) 5 mai 2021

J’espère que c’est une blague – Thomas Wojdyla (@thomas_wojdyla) 6 mai 2021

Omg tu vas te réveiller 🤬 – La pelouse anglaise (@AreoCleanse) 6 mai 2021

Votre induire en erreur les injections sont de la thérapie génique – Keith Thomas King (@ photoking63) 5 mai 2021

Pouah. Je n’avais pas vu ce nom ou ce visage depuis si longtemps. Discordant. – JunkDrawer (@JunkDrawer) 5 mai 2021

Il s’avère que se débarrasser de votre père était le meilleur moyen de protéger le pays de cette pandémie. – Lucy Haines (@lucy_haines) 5 mai 2021

C’est bien qu’elle encourage les gens à se faire vacciner, mais son père est la principale raison pour laquelle nous avons affaire à cela, pour commencer. L’ancien président Donald Trump a répandu des mensonges sur la pandémie, obscurcis et a suggéré des moyens étranges de lutter contre le virus (eau de Javel ou hydroxychloroquine, n’importe qui?). Selon le CDC, plus de 32 millions de cas de virus ont été signalés aux États-Unis et 577 041 Américains sont décédés. Mais le fait le plus tragique est que la majorité de ces décès (au moins 400000) sont survenus au cours de la dernière année environ de sa présidence,

Si Trump avait écouté la science, combien d’Américains de plus auraient-ils été sauvés?