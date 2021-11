Les semailles de Rabi commencent au Maharashtra ; 9% semis terminé

Les semis de Rabi commencent en octobre et se terminent à la mi-novembre. Les responsables ont déclaré que la plantation a été retardée en raison de la pluie dans de nombreuses régions de l’État et reprendra une fois que les averses se seront calmées et que l’hiver s’installera.

Les semis pour la saison du rabi ont commencé au Maharashtra pour l’année en cours, avec des semis achevés sur 9,64 % de la superficie totale cultivée au cours de la première semaine de novembre, selon les derniers rapports du département de l’agriculture du Maharashtra.

Sur le total de 52 hectares de lakh cultivés en rabi cette saison, les semis ont été achevés sur 4,93 hectares de lakh la semaine dernière. L’année dernière, le chiffre d’ensemencement était de 4,84 hectares lakh pour la même période. Les principales cultures de la saison rabi comprennent le blé, le maïs, le gramme, le sésame, la moutarde, les pois, l’avoine, le jowar et le bajra.

Des légumineuses ont été plantées sur 89 200 hectares jusqu’à la semaine dernière contre 41 157 hectares à la même période l’an dernier. Des oléagineux ont été plantés sur 2 040 hectares contre 1 129 hectares l’an dernier. Des céréales vivrières, notamment des légumineuses, du jowar, du blé et du maïs, ont été semées sur 4 91 578 hectares. L’année dernière, la superficie consacrée aux céréales vivrières était de 4 83 259 hectares au cours de la même période.

Le gouvernement du Maharashtra a fixé un objectif d’ensemencement de 60 lakh hectares pour la saison rabi de 2021-22, contre 51 lakh hectares de l’année précédente. Selon le ministre de l’Agriculture de l’État, Dadasaheb Bhuse, puisque l’État a connu une bonne mousson pour la deuxième année consécutive, l’État est susceptible d’atteindre l’objectif.

Selon le rapport, certaines cultures kharif, notamment le coton, le soja, l’urad, le moong, le jowar, le bajra et les arachides, sont prêtes à être récoltées. La récolte de tur a commencé à fleurir.

Selon les responsables, la superficie plantée en canne à sucre est susceptible d’augmenter, notamment dans la région de Marathwada, en raison des bonnes pluies. La canne à sucre était cultivée sur 143,82 hectares de lakh pendant la saison kharif.

La plantation de canne à sucre pour le rabi commence à partir de décembre. Pour cette saison du rabi, le Centre a alloué environ 29,50 lakh tonne d’engrais à l’État.