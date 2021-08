Les semis de coton reprennent après la sécheresse de juillet

Des sources commerciales ont souligné que certaines nouvelles variétés de semences locales sont préférées au Gujarat car elles donnent 30 à 40 % de peluche en excès.

Les semis de coton à travers le pays ont repris avec la reprise de la mousson dans plusieurs États, après avoir connu une accalmie au mois de juillet en raison d’une période de sécheresse. De hauts responsables de l’ICAR-Institut central de recherche sur le coton (CICR), Nagpur, estiment que la superficie totale pourrait être légèrement inférieure de 2 à 3 % à celle de l’année précédente. La couverture de la superficie cotonnière a été signalée sur une superficie de 130,37 lakh hectares la saison dernière.

Les estimations initiales étaient d’environ 130 lh, mais les semis se sont terminés à 110 lh jusqu’au 30 juillet, a déclaré YG Prasad, directeur du CICR. « Les semis dans le nord sont presque terminés, le Pendjab signalant une légère baisse. Les semis ont été normaux dans l’Haryana alors que le Rajasthan et le Gujarat ont signalé des périodes de sécheresse. Il y a eu une baisse dans le Maharashtra depuis que les agriculteurs se sont tournés vers d’autres cultures comme le soja et l’arachide, mais une reprise est probable dans l’Andhra Pradesh et le Tamil Nadu », a déclaré Prasad.

Selon les estimations du ministère de l’Agriculture, les superficies en coton jusqu’au 29 juillet étaient de 110,73 lh par rapport aux 121,25 lh de l’année précédente, soit une baisse de 8,68 %. Dans le nord de l’Inde, la superficie est de 17 %, tandis qu’en Inde centrale le déficit est de 5,33 %. Dans le sud, la superficie est inférieure de 12,6 %. La superficie inférieure est largement attribuée aux pluies tardives. Mais avec les prix des kapas en vigueur à Rs 8000 le quintal, les semis devraient se poursuivre jusqu’à la fin août dans divers États, notamment l’Andhra, le Telangana, le Gujarat, le Karnataka et le Tamil Nadu.

Selon l’organisme industriel Cotton Association of India (CAI), les semis ont été achevés en 112 lh contre 118 lh au cours de la même période l’année dernière. Le président de l’association, Atul Ganatra, a souligné que la période de plantation du soja et de l’arachide est terminée et que les agriculteurs opteront pour le coton car les prix des kapas sont à un niveau record. Le Pendjab, le Karnataka, le Telangana et le Gujarat ont signalé une augmentation des semis par rapport à l’année dernière, a déclaré Ganatra. En raison des pluies tardives, les semis devraient se poursuivre jusqu’au 30 août, a-t-il ajouté. Des sources commerciales ont souligné que certaines nouvelles variétés de semences locales sont préférées au Gujarat car elles donnent 30 à 40 % de peluche en excès.

La Cotton Corporation of India (CCI) et la Cotton Association of India (CAI) s’étaient réunies pour éduquer les agriculteurs afin d’augmenter la culture du coton dans tout le pays et d’améliorer également les rendements du coton. Normalement, environ 110-120 lh sont cultivés en coton en Inde. Ganatra a déclaré que la campagne s’était avérée un succès puisque les agriculteurs privilégiaient le coton.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.