Les semis de Kharif s’accélèrent, même si les précipitations sont retardées

Selon une analyse FE, le déficit de la superficie totale kharif s’est réduit à 1-14% pour différentes cultures au 6 juillet, contre 7-62% enregistré jusqu’au 21 juin dans les principaux États agricoles.

Même si le déficit pluviométrique de la mousson s’est creusé au cours des 15 derniers jours, les agriculteurs ont intensifié leurs activités de semis dans les États clés, à savoir l’Uttar Pradesh, le Maharashtra, l’Haryana et le Gujarat, en prévision des pluies. Conformément aux prévisions du Département météorologique indien (IMD), la mousson a repris après une interruption de trois semaines samedi.

La superficie totale des cultures d’été d’environ 50 millions d’hectares était encore de 10 % inférieure au niveau de l’an dernier au 9 juillet. Les semis sont terminés dans près de la moitié de la superficie normale, selon le ministère de l’Agriculture. Cependant, la reprise de l’activité de semis ces derniers jours a permis de réduire l’écart de 22% au 25 juin (voir graphique).

La superficie clé de paddy céréalier kharif était en baisse de 9 % à 11,5 millions d’hectares le 9 juillet. Fin juillet, les semis de 85 % de la superficie nette ensemencée de la saison sont terminés.

Bien que la superficie d'ensemencement de certaines cultures comme le paddy, l'urad et l'arachide soit toujours inférieure aux niveaux d'il y a un an dans l'Uttar Pradesh, la superficie globale de kharif dans l'État était supérieure d'environ 6 % au 30 juin.

Bien que les données d’ensemencement mises à jour du Madhya Pradesh ne soient pas disponibles, il n’y avait aucune préoccupation concernant la superficie d’ensemencement dans l’État, car elle était 4 fois plus élevée une quinzaine de jours par rapport aux niveaux d’il y a un an. « Tout ce qui a été semé était dû à une bonne période de pluie que le Madhya Pradesh a reçue au cours des trois premières semaines de juin. Comme les cultures kharif ont besoin de pluies intermittentes, en particulier dans les zones non irriguées, une longue période de sécheresse n’est pas bonne. Les zones où les cultures ont été semées ont besoin de pluies urgentes et, espérons-le, la mousson sera ravivée comme prévu », a déclaré un haut responsable du gouvernement du Madhya Pradesh.

De fortes pluies ont été signalées dans certaines parties de l’est et du sud de l’Inde. “Les conditions restent favorables à une nouvelle avancée de la mousson du sud-ouest sur Delhi, les parties restantes de l’ouest de l’Uttar Pradesh et certaines autres parties du Pendjab, de l’Haryana et du Rajasthan au cours des prochaines 24 heures. Les conditions deviennent également favorables à une nouvelle avancée de la mousson sur les parties restantes du pays au cours des 48 heures suivantes », a déclaré IMD dans un communiqué le 11 juillet.

Les superficies sous certaines légumineuses et graines oléagineuses, qui sont semées dans les régions de hauts plateaux, étaient plus élevées qu’il y a un an au 6 juillet. Par exemple, la superficie des légumineuses à Haryana était trois fois plus élevée à 44 000 hectares qu’il y a un an et déjà atteint 88 % de l’objectif. Les superficies globales de légumineuses à travers le pays étaient en baisse de 1,6% à 5,2 millions d’hectares jusqu’à vendredi dernier, chacune des variétés, à l’exception du moong, a enregistré au pair avec la superficie de l’année dernière.

« Moins de 40 % de la zone d’impulsions normales a été achevée jusqu’à présent. Comme juillet devrait recevoir 94% des pluies normales, il n’y aura peut-être pas de problème car les cultures de légumineuses sont susceptibles d’être endommagées lors de pluies plus élevées si l’engorgement se produit pendant plus de 5 jours pendant cette période », a déclaré SK Singh, un ancien de l’agriculture. scientifique du Conseil indien de la recherche agricole (ICAR). Les États doivent veiller à ce que le rythme des semis s’accélère ce mois-ci dans des États clés comme le Madhya Pradesh, le Gujarat, le Rajasthan et le Karnataka, a ajouté Singh.

Les agriculteurs du Maharashtra ont terminé les semis sur près de 9,2 millions d’hectares (ou 65% de la superficie ciblée) au 5 juillet dans la saison kharif en cours, contre 10,75 millions d’hectares il y a un an. La culture du paddy est en cours dans la région de Konkan et est au stade de la pépinière. Certaines plantations jaunissent en raison du manque de pluie, ont déclaré des responsables de l’État.

« S’il ne pleut pas au cours des 8 à 10 prochains jours, les agriculteurs pourraient être tenus de procéder à des opérations de réensemencement. Dans la région de Marathwada, les agriculteurs sont inquiets car ils devront peut-être ressemer leurs cultures de coton et de soja s’il ne pleut pas à temps », a déclaré un responsable du département de l’agriculture du Maharashtra.

Les prochains jours vont être cruciaux pour la plupart des agriculteurs car s’il ne pleut pas, ils devront opter pour des cultures alternatives, en particulier pour ceux qui cultivent le moong et l’urad car ces cultures de courte durée préparent les champs pour les cultures commerciales comme la canne à sucre ou banane. Le Maharashtra a reçu 325,7 mm de pluie entre le 1er juin et le 10 juillet, soit 4 % au-dessus de la normale.

Les agriculteurs de l’Haryana, qui compte 89 % de terres irriguées, ont déjà terminé les semis dans plus de la moitié de la superficie normale de 3,02 millions d’hectares, au 6 juillet, malgré des pluies inférieures de 33 % à la normale, jusqu’au 10 juillet. Les activités de semis devraient un coup de pouce avec la reprise de la mousson. L’écart déficitaire de la surface d’ensemencement du Gujarat s’est considérablement réduit puisqu’il n’est que de 1% en dessous du niveau de l’an dernier, alors que la superficie était de (-) 50% il y a quinze jours. L’État a signalé une couverture des cultures (au 5 juillet) sur 47 % de la superficie normale d’environ 8,5 millions d’hectares.

Selon les données officielles, l’économie indienne s’est contractée de 7,3%, la plus forte de l’histoire record, au cours de l’exercice 21. Mais le secteur agricole et apparenté est resté l’un des points les plus brillants, avec une croissance de 3,6% de la valeur ajoutée brute (VAB) en terme réel, même sur une base relativement défavorable (la VAB du secteur agricole a augmenté jusqu’à 4,3% au cours de l’EX20). Le membre de Niti Aayog, Ramesh Chand, a déclaré que la croissance de l’agriculture serait plus élevée cette année que celle de l’exercice 21.

En 2020-21, la superficie totale ensemencée en cultures kharif était de 109,54 millions d’hectares, contre 108,57 millions d’hectares en 2019-20.