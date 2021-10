Les sénateurs américains appellent Facebook à mettre fin «immédiatement» au programme pilote Novi en utilisant Paxos Dollar et Coinbase

Coinbase

Les sénateurs américains appellent Facebook à mettre fin « immédiatement » au programme pilote Novi en utilisant le dollar de Paxos (USDP) et la garde de Coinbase

AnTy20 octobre 2021

L’appel est intervenu juste après que Facebook a lancé son portefeuille numérique Novi à travers lequel il « offrira des paiements gratuits de personne à personne » qui utiliseront finalement des pièces stables Diem, en attendant l’approbation réglementaire.

Le géant des médias sociaux Facebook a lancé son nouveau portefeuille numérique Novi.

Le portefeuille est en cours de déploiement dans un petit programme pilote commençant par les États-Unis et le Guatemala pour permettre aux gens d’envoyer et de recevoir de l’argent à l’étranger instantanément sans frais.

Les utilisateurs de Novi traiteront le Paxos Dollar (USDP), un stablecoin à capitalisation boursière de 935 millions de dollars. Facebook a choisi l’USDP car il possède « des attributs importants en matière de réglementation et de protection des consommateurs », et ses « réserves sont entièrement adossées au dollar américain et sont détenues à 100 % en espèces et quasi-espèces », a déclaré la société.

En fin de compte, il a l’intention de migrer Novi vers ses propres pièces stables Diem une fois qu’il aura examiné l’approbation réglementaire. De plus, l’objectif de NOVI a toujours été l’interopérabilité avec d’autres portefeuilles numériques. David Marcus, le responsable de F2 (Facebook Financial), a déclaré :

« Au-delà du pilote, notre modèle économique est clair. Nous sommes un challenger dans les paiements. Nous offrirons des paiements de personne à personne gratuits en utilisant Novi. Une fois que nous aurons une base de clients solide, nous proposerons des paiements marchands moins chers et réaliserons un profit sur les services marchands.

Dites adieu aux retards et aux frais et dites 👋 à Novi, actuellement en cours de déploiement au Guatemala et dans la plupart des États-Unis sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Revenez ici pour les dernières mises à jour sur la disponibilité, ou visitez https://t.co/STs3PiQnvv pic.twitter.com/ESoavo5nym – Novi (@novi) 19 octobre 2021

Facebook a également choisi l’échange crypto Coinbase pour aider à la garde des cryptos, que la société offrira aux utilisateurs qui signent pour une première version de test du portefeuille Novi.

Au 30 juin, Coinbase Custody gérait 180 milliards de dollars d’actifs cryptographiques sur sa plateforme. L’échange a dit,

« Les utilisateurs de Novi bénéficient également du principal programme d’assurance de Coinbase Custody, qui comprend une police d’assurance contre les délits commerciaux de 320 millions de dollars. »

Après le lancement de Novi, les sénateurs américains Brian Schatz (D-Hawaii), Sherrod Brown (D-Ohio), Elizabeth Warren (D-Mass.), Tina Smith (D-Minn.) et Richard Blumenthal (D-Conn.) , ont exprimé leur opposition au projet Diem stablecoin de Facebook.

Le sénateur a ordonné au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, d' »interrompre immédiatement le projet pilote de l’entreprise sur Novi » et de mettre fin au projet car on ne peut pas faire confiance à l’entreprise pour protéger les données des utilisateurs ou gérer un réseau de paiement.

« Nous vous exhortons à interrompre immédiatement votre projet pilote Novi et à vous engager à ne pas commercialiser Diem », ont écrit les législateurs dans une lettre ouverte mardi quelques heures seulement après le lancement du programme pilote de Novi.

« Pour être clair, votre capacité à obtenir des licences de transfert de fonds émises par l’État n’équivaut pas à obtenir la bénédiction de » tous les régulateurs américains « , comme vous l’avez dit dans votre témoignage il y a deux ans. »

Le même jour, des informations selon lesquelles Facebook envisage de changer le nom de son entreprise pour refléter son accent sur la construction du métaverse, ont rapporté The Verge, citant une source ayant une connaissance directe du sujet.

Zuckerberg aurait l’intention de parler du changement lors de la conférence annuelle Connect de l’entreprise le 28 octobre.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.