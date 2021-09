Les sénateurs américains exhortent la FTC à renforcer les règles de confidentialité des données au milieu de la «crise» de la consommation

Plusieurs démocrates américains ont contacté la FTC dans une lettre appelant à une meilleure réglementation en matière de confidentialité et de sécurité des consommateurs.

La lettre était adressée à la présidente récemment nommée de la FTC, Lina Khan, et dirigée par le sénateur Richard Blumenthal aux côtés de huit autres démocrates américains, dont les sénateurs Elizabeth Warren, Amy Klobuchar et Cory A. Booker.

Dans la lettre, les sénateurs se plaignent que la confidentialité des données est devenue un problème aux États-Unis alors que les grandes entreprises technologiques comme Google, Amazon et Facebook continuent d’afficher leur “accès non contrôlé” aux données privées des consommateurs.

Les identités des Américains sont devenues la monnaie d’échange dans une économie cachée et non réglementée de courtiers en données qui achètent et vendent des informations sensibles sur leurs familles, leurs croyances religieuses, leurs besoins en matière de soins de santé et chaque mouvement vers des intérêts obscurs, souvent sans leur conscience et leur consentement.

La lettre exhorte la FTC à mettre en œuvre une meilleure réglementation pour aider à protéger les données des consommateurs et s’assurer que les Américains “ont tous les outils à leur disposition” pour le faire eux-mêmes.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les sénateurs soulignent les violations de données à grande échelle comme un signe que les consommateurs ont besoin d’une meilleure protection des données. Bien qu’elle n’ait pas été nommée, la récente violation de données de T-Mobile en est l’exemple le plus récent, car elle a laissé plus de 40 millions de comptes de consommateurs exposés.

L’appel à des règles plus strictes concernant la protection des données et de la vie privée intervient quelques jours seulement après que la FTC a annoncé des changements qui permettent au public de demander de nouvelles règles dans le but de donner aux consommateurs plus de poids dans le processus réglementaire de l’agence.

Cela survient également des semaines après qu’Apple, Microsoft, Amazon et d’autres ont rencontré le président Biden pour lancer une initiative conjointe visant à renforcer les efforts nationaux de cybersécurité, Google s’engageant à verser 10 milliards de dollars à cette initiative.

Android Central a contacté la FTC pour commentaires et sera mis à jour si nous avons une réponse.

La lettre appelle Big Tech pour n’avoir pas tenu ses promesses de protéger les consommateurs tout en critiquant les sanctions minimales auxquelles ces entreprises sont confrontées, “seulement pour recevoir des punitions de poignet après un long délai”.

Si la FTC choisit d’appliquer des règles plus strictes, cela pourrait mettre plus de pression sur les grandes entreprises technologiques, en particulier alors qu’elles font déjà l’objet d’une surveillance accrue des pratiques concernant les données des consommateurs et la confidentialité, en particulier de la part de Khan elle-même.

La console de réalité virtuelle

Avis Oculus Quest 2: La meilleure expérience VR

Facebook est en concurrence très réelle avec Nintendo, Sony et Microsoft avec sa propre console de jeu, l’Oculus Quest 2, qui remettra en question votre paradigme de ce que peut être une console de nouvelle génération.