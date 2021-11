Juridique & Réglementaire

Les sénateurs américains présentent une législation visant à limiter la définition de « courtier » dans le projet de loi sur les infrastructures signé par le président Biden

AnTy16 novembre 2021

Lundi, le président Joe Biden a signé le projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars qui contient la définition controversée de la taxe sur les crypto-monnaies.

La cérémonie de signature du projet de loi a eu lieu sur la pelouse sud de la Maison Blanche, où les membres des deux partis sont venus en signe de soutien bipartite à la nouvelle législation. La mesure est conçue pour créer des emplois en distribuant des milliards de dollars aux gouvernements des États et locaux.

En ce qui concerne la section très controversée sur la taxation de la cryptographie du projet de loi, elle comprend une nouvelle définition du terme « courtier » pour inclure des entités telles que les mineurs, les validateurs et les développeurs, qui ont connu une bataille très médiatisée au Sénat en tant que partisans de la cryptographie. a demandé un amendement.

Alors qu’un amendement qui aurait adouci la définition a obtenu le soutien et le consentement presque unanime, à l’exception d’un seul sénateur, Richard Shelby, qui a empêché son adoption.

La bataille très médiatisée a donné un grand coup de pouce à la visibilité de la crypto sur Capitol Hill, mais le langage ouvert n’a jamais changé et est maintenant entre les mains du département du Trésor. Cela a conduit les défenseurs de la cryptographie et des entreprises à unir leurs forces comme Jack Dorsey’s Square et Coinbase pour modifier le langage existant dans le plan d’infrastructure.

À l’époque, le Trésor était en faveur de l’amendement et des responsables anonymes ont déclaré à plusieurs reprises lors d’entretiens qu’il n’inclurait pas les mineurs et les opérateurs de nœuds en tant que courtiers. Mais les règles sont susceptibles d’être modifiées par le régulateur, qui sera ensuite ouvert à la réponse du public.

Lundi, alors que l’équipe bipartite de sénateurs américains présentait le projet de loi, la sénatrice Cynthia Lummis, une républicaine du Wyoming, ainsi que le président de la commission des finances du Sénat, Ron Wyden, un démocrate de l’Oregon, ont présenté une nouvelle législation qui limite la définition du courtier.

« Notre projet de loi indique clairement que les nouvelles exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux personnes développant la technologie blockchain et les portefeuilles. » « Cela protégera l’innovation américaine tout en garantissant que ceux qui achètent et vendent des crypto-monnaies paient les impôts qu’ils doivent déjà. »

Ron Wyden Président de la commission des finances du Sénat

La législation aborde les nouvelles exigences en matière de déclaration fiscale pour les monnaies numériques qui obligeront certaines sociétés de crypto-monnaie qui fournissent un service « effectuant » le transfert d’actifs numériques à déclarer des informations sur leurs utilisateurs pour être conformes à la fiscalité.

« Les actifs numériques sont là pour rester dans notre système financier, et les décisions que nous prenons maintenant auront des impacts dans le futur. » « Nous devons favoriser l’innovation, pas l’étouffer. »

Cynthia Lummis sénatrice républicaine du Wyoming

Il n’est pas encore clair quand le projet de loi sur les rapports cryptographiques, qui comprend une disposition qui le rendrait rétroactif à la signature du projet de loi sur l’infrastructure, pourrait être soumis à un vote.

Le Comité mixte sur la fiscalité estime que la crypto-imposition rapporterait environ 28 milliards de dollars sur une décennie.

