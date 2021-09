Les sénateurs de Caracas ont été sacrés champions du LMBP

in

L’équipe Sénateurs de Caracas, avec sa victoire aujourd’hui contre les Carabobo Mariners, il a été sacré champion de la première édition de la Major League of Professional Baseball (LMBP).

Les Sénateurs de Caracas, qui ont mené la série trois à deux, ont remporté aujourd’hui au domicile des Mariners la quatrième victoire de la série et ont été sacrés champions du concours de balle d’été vénézuélien.

Avec cette victoire, l’équipe de Caracas est devenue championne de la première édition de la Major League of Professional Baseball.

Voici le rapport :

CHAMPION SÉNATEURS DE LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA LIGUE MAJEURE DE BASEBALL PROFESSIONNEL ! 🇻🇪⚾️ #LMBP | #JuntosHaremosHistoria pic.twitter.com/qu8gAEt9HF – LMBP (@LMBP_ve) 28 septembre 2021

La route vers le titre pour les Sénateurs de Caracas, bien qu’elle ait semblé facile lors de la première rencontre, n’a pas été comme ça tout au long du développement de la série. Dans le premier match, l’équipe de la capitale a remporté par KO 14 points pour un cela au domicile des Mariners.

Dans le deuxième match, avec un retour de cinq points dans la dernière manche par les Mariners, ils ont remporté le deuxième match de la série en remportant six points par cinq, pour ramener la série à égalité avec les Sénateurs.

Au stade Forum La Guaira, venant de l’arrière, l’équipe des Sénateurs a remporté neuf points pour cinq, le lanceur gagnant du match étant Will Changarotty et prenant ainsi l’avantage dans la série. Le quatrième match de la série a également été une victoire pour les Sénateurs quatre points à zéro pour mettre la série en échec et avoir l’occasion d’être couronnés à domicile.

Le succès de César Valera a alimenté la course n°13 de @senadores_bbc ⚾️🏛 #LMBP | #JuntosHaremosHistoria pic.twitter.com/beiraceFC0 – LMBP (@LMBP_ve) 28 septembre 2021

Avec l’espoir de pouvoir être champions, les Sénateurs de Caracas sont entrés sur le terrain, mais certains Carabobeños féroces n’ont pas abandonné et ont prolongé la série, restant avec la victoire deux lignes à zéro, dans le dernier de la série qui serait joué au Forum La Guaira et ils ont remporté la finale à domicile pour jouer les deux derniers matchs.

Au stade José Bernardo Pérez de la ville de Valence, s’est déroulé le sixième match de la finale où, par élimination directe, l’équipe de la capitale s’est imposée avec un résultat final de 14 courses à une pour devenir le champion de la première édition de la Major League. du baseball professionnel.

Voici comment la célébration a commencé :