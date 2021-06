Les sénateurs de Virginie-Occidentale ont-ils gaspillé le moment de leur État au soleil ? 10z viral

WASHINGTON – Lundi après-midi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a fait cette rare affirmation sur laquelle les démocrates et les républicains peuvent tous deux s’entendre. “La Virginie-Occidentale n’obtient généralement pas autant d’attention”, a-t-elle déclaré.

Psaki ne parlait pas du déclin démographique abrupt de l’État ou du déclin non indépendant du charbon. L’État a un nouveau parc national à couper le souffle, New River Gorge, mais elle ne le pensait pas non plus. L’attaché de presse ne faisait pas non plus référence à Babydog, le chien jovial du gouverneur Jim Justice, qui est récemment devenu la mascotte non officielle de l’effort de vaccination contre les coronavirus de l’État.

« Virginie de l’Ouest » n’a récemment signifié que deux personnes, du moins en ce qui concerne Washington : le sénateur Shelley Moore Capito, un républicain, et le sénateur Joe Manchin, un démocrate. Ensemble, les deux sont parvenus à exercer une influence démesurée sur la rapidité et la profondeur avec lesquelles le président Biden est capable d’accomplir son programme législatif ambitieux mais de plus en plus assiégé.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, mardi. (Ting Shen/Xinhua via .)

Qu’est-ce que cela a apporté à l’un des États les plus pauvres et les moins sains du pays ?

À part la blague de Psaki, pas grand-chose, semble-t-il.

Seul État créé directement à la suite de la guerre de Sécession, la Virginie-Occidentale est connue comme « l’enfant de la tempête ». Elle est aujourd’hui dans l’œil d’un ouragan politique. À une époque de profondes divisions politiques, les deux sénateurs de l’État sont soudainement apparus ce printemps en tant que voix clés sur des questions clés, notamment les infrastructures et les droits de vote.

Le chef de la minorité Mitch McConnell a fait de Capito, le membre républicain de premier plan de la commission sénatoriale des travaux publics, le principal négociateur du GOP sur les infrastructures ce printemps. Ces négociations ont toutefois été sabordées mardi, les deux parties n’ayant pas réussi à parvenir à un accord.

“Sén. Capito était déterminée à parvenir à un accord bipartite et a négocié de bonne foi tout au long du processus », a déclaré un membre de son personnel au Sénat. « Le président a mis fin à ces pourparlers, malheureusement. »

La cour présidentielle avait rehaussé le profil de Capito, la faisant au moins apparaître comme une républicaine curieuse de compromis disposée à parler à Biden, à un moment où de nombreux électeurs du GOP ne le considèrent apparemment pas comme leur président légitime. Mais qu’est-ce que la Virginie-Occidentale pouvait gagner à avoir l’une de ses propres négociations principales avec le président ? Et qu’a-t-elle perdu lorsque ces négociations à enjeux élevés se sont effondrées ? (Capito ne fera pas partie des pourparlers bipartites qui devraient commencer bientôt, mais un membre de son personnel au Sénat a déclaré à Yahoo News qu’elle resterait un acteur clé dans les travaux du comité sur les questions d’infrastructure.)

L’histoire continue

La sénatrice Shelley Moore Capito, RW.Va. (Caroline Brehman/CQ-Roll Call via .)

Si ces questions sont difficiles à répondre, elles ne sont rien comparées à celles qui ont harcelé le refus de Manchin d’approuver l’élimination de l’obstruction systématique, une manœuvre parlementaire qui permet à la minorité de bloquer une législation majeure à moins d’avoir 60 voix. Cela permettrait aux démocrates d’adopter plus facilement des lois à la majorité simple. Manchin est lui-même démocrate, mais vous ne le sauriez pas si vous parcouriez Twitter ou syntonisiez MSNBC cette semaine, après avoir annoncé qu’il était définitivement contre une série de réformes électorales connues sous le nom de For the People Act.

Tout cela pour dire que pendant que les gens parlent de la Virginie-Occidentale, une grande partie de cette conversation est teintée de frustration, que ce soit à cause de l’intransigeance de Manchin ou des offres lowball de Capito.

Il y a aussi l’ironie du fait qu’il n’y a pas si longtemps, les deux sénateurs de Virginie-Occidentale étaient Robert Byrd et Jay Rockefeller, tous deux réputés pour avoir dirigé de grandes quantités de dollars fédéraux vers l’État. Il est impossible de ne pas se demander où en seraient les choses si ces deux-là avaient été dans le vif du sujet ce printemps.

Au lieu de cela, ce sont Manchin et Capito, tous deux descendants de familles légendaires de Virginie-Occidentale, qui se sont retrouvés à exercer une influence démesurée à Washington.

« C’est un accident, non ? » dit John Kilwein, président du département de sciences politiques à l’Université de Virginie-Occidentale, à propos du soudain tour de star de Manchin et Capito. “Je serais surpris s’ils jouaient les mêmes rôles dans un an.”

Cela pourrait prendre beaucoup moins de temps que cela. “Cassidy est le nouveau Capito”, a décrété un titre mercredi matin de Politico, une référence à Bill Cassidy, un républicain qui représente un autre État avec un héritage politique complexe et de nombreux besoins de financement : la Louisiane. Cassidy négocie maintenant avec la Maison Blanche aux côtés d’une clique de modérés, dont Sens. Mitt Romney et Susan Collins, tous deux républicains. Manchin et le sénateur Kyrsten Sinema, D-Arizona, font également partie du groupe Cassidy.

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va. (Olivier Douliery/. via .)

Mais Manchin a peut-être déjà joué son plus grand rôle, annonçant dans un éditorial publié ce week-end qu’il pensait que les démocrates ne devraient pas aborder les droits de vote de ” manière partisane “. Il pourrait encore revenir, sinon sur les réformes démocratiques, puis sur les infrastructures, d’autant plus que lui et Biden sont quelque peu proches.

Ce n’est qu’en cherchant de l’influence qu’il en a peut-être perdu, exaspérant et déroutant certains de ses collègues. “Il prétend qu’il n’est pas là pour le pouvoir, mais il semble beaucoup trop apprécier sa position”, déclare Eric Wittenberg, avocat et historien qui a écrit sur la Virginie-Occidentale. « Qu’est-ce qu’il essaie d’accomplir ? »

Il essaie peut-être simplement de survivre dans un État où il est le seul démocrate élu. Kevin Spiker, politologue à l’Université de l’Ohio, est venu en Virginie-Occidentale au début pour faire des études supérieures. Il dit qu’il a été témoin de la transformation de l’État d’une redoute de démocrates à déjeuner à ce qu’il est aujourd’hui: le principal bastion MAGA du pays, que l’ancien président Donald Trump a remporté par quelque 40 points en novembre malgré le non-respect des promesses qu’il avait faites. aux mineurs de charbon quatre ans auparavant. En fait, 56 000 Virginie-Occidentales de plus ont voté pour lui en 2020 qu’en 2016.

Les adhérents de Trump, selon Spiker, pourraient punir les tentatives de travailler trop étroitement avec Biden. Cela peut expliquer pourquoi Manchin s’est prononcé contre le For the People Act, que de nombreux conservateurs considèrent comme une prise de pouvoir démocrate. Bien que célèbre pour sa séquence indépendante, Manchin est toujours un vote fiable pour la plupart des lois démocrates et a soutenu les deux destitutions de Trump. Et bien qu’il ne soit pas réélu avant 2024, un sondage de la fin de l’année dernière l’a trouvé avec une cote d’approbation de seulement 33% parmi les Virginie-Occidentaux.

Un rassemblement mercredi à la Cour suprême en faveur de la loi For the People. (Olivier Douliery/. via .)

Presque toutes les conversations sur l’influence de la Virginie-Occidentale à Washington se tournent inévitablement vers Byrd, le fils du mineur de charbon et ancien membre du Ku Klux Klan, célèbre pour son discours, sa longévité et, plus important encore, sa capacité à faire en sorte que l’argent ne cesse de couler de Washington vers l’Ouest. Virginie.

Byrd était « l’un des grands courtiers du Sénat », dit Wittenberg. Au cours de sa 52e et dernière année de mandat, qu’il n’a pas vécu jusqu’à la fin, Byrd était responsable de 89 affectations qui ont envoyé 250 millions de dollars à la Virginie-Occidentale, au cours d’une carrière qui lui a permis de diriger 3,3 milliards de dollars vers son État. Il y a même une entrée Wikipedia, et une importante à cela, dédiée à tous les endroits nommés pour Byrd autour de la Virginie-Occidentale : le télescope Robert C. Byrd Green Bank, le Robert C. Byrd Addition to the Lodge at Oglebay Park, une jolie beaucoup à l’infini.

Kilwein de l’Université de Virginie-Occidentale est d’accord. “Robert Byrd aurait certainement obtenu quelque chose pour l’État”, dit-il. Tout comme Rockefeller, le dernier démocrate à représenter la Virginie-Occidentale avant Manchin (les deux ont servi ensemble pendant plusieurs années jusqu’à la retraite de Rockefeller en 2015).

Manchin et Capito « viennent de familles très, très profondément enracinées dans la politique et la fonction publique de Virginie-Occidentale », explique Spiker de l’Université de l’Ohio. Manchin est le neveu de A. James Manchin, un géant de la politique de Virginie-Occidentale qui a travaillé pour le gouverneur Arch Moore, père de Shelley Moore.

« Ils sont amicaux », dit Kilwein à propos des deux sénateurs. « C’est un petit État. Les élites se connaissent. Capito et Manchin peuvent également être parmi les membres les plus bipartites de la chambre. Mais cela n’a peut-être pas autant d’importance à une époque hautement idéologique où les deux parties sont aussi éloignées qu’elles ne l’ont jamais été. La disparition des affectations rend encore plus difficile l’accord sur la législation (c’est pourquoi certains souhaitent le retour des affectations).

De gauche à droite, le candidat à la vice-présidence Joe Biden, le sénateur Jay Rockefeller, le gouverneur Joe Manchin et le sénateur Robert Byrd lors d’un rassemblement à Charleston, W.Va., en octobre 2008. (Christina Jamison/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via . via .)

Biden a bien compris le jeu joué par Byrd car il l’a joué lui-même, au nom du Delaware. Les deux ont servi ensemble au Sénat américain pendant plus de trois décennies. En tant que vice-président de Barack Obama, Biden a prononcé un éloge funèbre pour Byrd en 2010. “Mais je vous dis quoi, vous, les Virginie-Occidentaux, devez beaucoup de gens dans le Delaware pour beaucoup d’argent que nous aurions dû obtenir et que vous avez obtenu”, a-t-il déclaré.

Une décennie n’a pas émoussé le sens de Biden sur la façon dont les choses fonctionnent à Capitol Hill. Fin mars, il a nommé l’épouse de Manchin, Gayle, à la Commission régionale des Appalaches. Il n’était pas nécessaire d’être plongé dans le cynisme de la « House of Cards » pour voir qu’il s’agissait d’un démocrate faisant un autre démocrate solide, avec une attente claire que la faveur serait bientôt rendue.

“Je ne vois pas en quoi cela l’aide”, dit Kilwein à propos de la position de Manchin sur l’obstruction systématique, qui semble être enracinée dans des principes – mais qui, comme tous les principes, n’est pas sans conséquences politiques.

“Il prétend qu’il n’est pas là pour le pouvoir, mais il semble beaucoup trop apprécier sa position”, déclare Wittenberg, l’universitaire et avocat. « Qu’est-ce qu’il essaie d’accomplir ? »

Dans un État avec certains des pires niveaux de santé, d’éducation et de pauvreté du pays, il y a plus en jeu que l’intrigue de Washington. “Les Virginie-Occidentaux voient absolument les avantages du plan de sauvetage américain, mais ces mesures sont temporaires et liées à la pandémie”, a déclaré Kelly Allen, directrice exécutive du West Virginia Center on Budget and Policy, en référence à l’aide aux coronavirus de 1,9 billion de dollars en février. paquet. « Une fois ces dispositions expirées, les défis importants auxquels les habitants de notre État sont confrontés depuis de nombreuses années réapparaîtront. »

Un agent de santé administre une vaccination COVID à un résident de Morgantown, Virginie (Justin Merriman/Bloomberg via .)

« Le gain serait important si vous pouviez adopter le projet de loi sur les infrastructures », déclare Kilwein.

Ce serait vrai partout, étant donné la taille et la portée de la législation, mais ce serait particulièrement vrai en Virginie-Occidentale. « Construire des routes et des ponts en Virginie-Occidentale est excessivement plus coûteux que dans pratiquement tout autre État en raison du terrain montagneux », explique Spiker.

Manchin sera dans la salle pour des négociations bipartites, mais avec Capito n’étant plus un facteur, le moment de la Virginie-Occidentale semble être passé.

____

En savoir plus sur Yahoo News :