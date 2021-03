Les sénateurs demandent des détails sur les services secrets dans le scandale des armes à feu Hunter Biden ⋆ .

Deux législateurs républicains ont envoyé jeudi une lettre au chef des services secrets exigeant des dossiers sur l’implication de l’agence dans l’affaire de l’arme à feu manquante de Hunter Biden à la fin de 2018, a rapporté Politico la semaine dernière.

«À la lumière du récent rapport de presse, veuillez fournir tous les documents relatifs à l’implication de votre agence dans l’incident présumé d’octobre 2018 concernant l’arme à feu de Hunter Biden au plus tard le 8 avril 2021», ont écrit GOP Sens. Chuck Grassley de l’Iowa et Ron Johnson du Wisconsin le 25 mars.

Le rapport auquel les sénateurs font référence est une histoire étrange sur un revolver .38 Hunter Biden acheté à la fin de 2018 que Hallie Biden, l’intérêt amoureux de Hunter et l’épouse de son défunt frère Beau Biden, dit qu’elle s’est débarrassée dans une poubelle derrière un épicerie et en face d’une école après avoir découvert l’arme à feu alors qu’elle fouillait dans le camion de Hunter à cause de ses «soupçons» à son égard.

Dans ce qui semble être un message texte envoyé par Hunter, il a reconnu ces soupçons, disant qu’Hallie a «volé l’arme dans la boîte de verrouillage de mon camion… parce qu’elle avait peur que je me fasse du mal à cause de mon problème de drogue et d’alcool et de notre relation instable et qu’elle avait peur pour les enfants.

RUPTURE: un message texte de Hunter Biden confirme l’implication des services secrets dans son incident d’arme à feu illégale pic.twitter.com/1vb8GGJidX – J * ck Posob * ec (@JackPosobiec) 26 mars 2021

Le même texte inclut la concession que la police, le FBI et les services secrets ont tous été impliqués après l’incident, implication que les services secrets ont démentie mais que les deux sénateurs républicains examinent maintenant.

«Un responsable de l’application de la loi a déclaré qu’au moment de l’incident, des agents des services secrets des bureaux de l’agence à Wilmington, Del., Et à Philadelphie, ont gardé une main informelle pour maintenir la sécurité de l’ancien vice-président», a rapporté Politico. «La personne a cité un exemple en 2019 où le bureau de Wilmington des services secrets a appelé la police de l’État du Delaware pour organiser la sécurité d’une apparition publique de Biden.»

Selon Politico, peu de temps après, la police et le FBI – qui enquêtaient également sur le Biden pour d’éventuels crimes fiscaux, une enquête toujours en cours – sont arrivés à l’épicier parce que lorsque Hallie est revenu plus tard pour récupérer l’arme, elle avait disparu. Ensuite, deux agents des services secrets munis de «badges et cartes d’identité» se seraient rendus au magasin d’armes à feu où Hunter avait acheté le revolver au début du mois. Les agents auraient dit au propriétaire de remettre le relevé de transaction d’armes à feu de l’achat.

Le propriétaire du magasin «soupçonnait que les agents des services secrets voulaient cacher la propriété de Hunter de l’arme manquante au cas où elle serait impliquée dans un crime», selon plusieurs personnes ayant «une connaissance directe de l’épisode». Il a donc gardé possession des documents jusqu’à ce que le Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu (ATF), l’agence autorisée à examiner les formulaires, puisse y accéder.

« Toute implication des services secrets au nom de la famille Biden ou de sa propre initiative constituerait une ingérence inappropriée dans un incident qui faisait déjà l’objet d’une enquête de la police de l’État du Delaware avec l’implication du FBI, selon les forces de l’ordre », a rapporté Politico. .

Un porte-parole des services secrets a déclaré que l’agence n’avait pas d’antécédents d’implication dans l’épreuve. «Les archives des services secrets américains confirment que l’agence n’a fourni aucune protection à aucun membre de la famille Biden en 2018, et que les services secrets n’étaient pas impliqués dans cet incident présumé», a déclaré l’agence. Si c’est vrai, cela pourrait indiquer que des agents des services secrets semblaient agir en leur qualité officielle alors qu’ils n’étaient pas autorisés à le faire.

Si les services secrets gardaient secrètement la main sur la sécurité et les affaires de la famille Biden à ce moment-là, Grassley et Johnson ont déclaré que l’agence «doit expliquer au Congrès pourquoi de telles actions informelles ont été prises et si elles étaient nécessaires à la lumière des circonstances».

« Plus loin, [Secret Service] n’a pas répondu pleinement à notre lettre du 20 octobre 2020 relative aux e-mails faisant référence à des projets de voyage pour Hunter Biden impliquant [Secret Service] agents un an après la fin de la protection de Hunter Biden », ont déclaré les deux législateurs républicains. «Nous attendons toujours une réponse complète à cette lettre et vous demandons de produire tous les documents demandés au plus tard le 8 avril 2021.»

L’impulsion de Grassley et Johnson d’enquêter sur le dernier drame de Hunter Biden est celle que les autres sénateurs du GOP devraient adopter dans les jours à venir. Le président Joe Biden devrait nommer quelqu’un au poste de directeur de l’ATF, l’organisation fédérale d’application de la loi au sein du ministère de la Justice qui supervise les formulaires que Hunter Biden a remplis pour acheter l’arme. Cette nomination nécessiterait une confirmation du Sénat.

Il semble probable que Hunter Biden ait menti sur le formulaire fédéral de vérification des antécédents, en répondant «non» à savoir s’il avait consommé de nombreuses drogues illicites. L’histoire d’abus de drogue de Hunter est bien connue et a conduit à de nombreux épisodes de désintoxication, à une libération de l’armée et à un mariage raté. Les rapports indiquent également que Hunter était soupçonné d’avoir fumé du crack dans une salle VIP d’un club de strip-tease à la «fin de 2018». Le fils Biden a acheté l’arme à feu en octobre 2018.

Tout candidat Biden à la tête de l’ATF pourrait présenter un conflit d’intérêts flagrant puisque cette agence devrait enquêter sur Hunter Biden et s’il a menti sur un formulaire fédéral sur la consommation de drogue pour obtenir une arme à feu, ce qui serait un crime.