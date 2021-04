Les sénateurs dénoncent les services secrets au sujet des allégations de non implication dans l’incident présumé du pistolet Hunter Biden

Les sens GOP Chuck Grassley et Ron Johnson veulent plus d’informations sur les efforts des services secrets pour répondre à leur lettre du 25 mars demandant des dossiers concernant toute implication d’une agence dans un épisode de 2018 lié à l’arme de Hunter Biden.

Politico a rapporté le mois dernier qu’Hallie Biden avait placé l’arme de Hunter Biden dans la poubelle derrière une épicerie et l’avait découverte lorsqu’elle était retournée la récupérer. Le rapport indique que les agents des services secrets ont cherché à obtenir des documents relatifs à la vente de l’arme auprès du propriétaire du magasin où Hunter a acheté l’arme, mais que le propriétaire ne leur a pas remis les documents. Le propriétaire a par la suite fourni les papiers au Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs. Le point de vente a rapporté que l’arme manquante avait été rendue par une personne qui passe souvent à la poubelle pour obtenir des matières recyclables.

Hunter Biden a déclaré lors d’une interview qu’il n’avait aucune connaissance de l’implication des services secrets, disant: « Je ne pense pas que ce soit vrai, à ma connaissance. »

Dans une lettre du 31 mars répondant à une lettre du 25 mars de Grassley et Johnson, l’agent spécial responsable Benjamin Kramer a noté que les services secrets n’avaient pas fourni de protection aux Biden en 2018 et qu’ils n’avaient trouvé aucun enregistrement d’implication dans l’arme de 2018. incident.

«Les services secrets n’ont fourni de protection à aucun membre de la famille Biden en 2018. En outre, les recherches dans les archives concernant l’implication signalée du personnel des services secrets dans l’incident présumé n’ont donné aucun résultat. En conséquence, les services secrets n’ont localisé aucun dossier répondant à votre demande », a écrit Kramer.

Les sénateurs, dans leur lettre du 5 avril au directeur des services secrets américains, James Murray, ont demandé plus d’informations sur les mesures prises par l’agence, afin de déterminer si elle avait été impliquée dans l’épisode présumé de 2018. La lettre faisait référence à des messages dans lesquels, prétendument, Hunter Biden aurait fait référence aux services secrets tout en écrivant sur l’incident.

Le New York Post a rapporté que Hunter Biden a écrit à propos de l’incident: «Elle a volé le pistolet dans la boîte de verrouillage de mon coffre et l’a jeté dans une poubelle pleine au sommet de Jansens. [sic]. Puis m’a dit que c’était mon problème à régler.

«Ensuite, lorsque la police, le FBI, les services secrets sont arrivés sur les lieux, elle a dit qu’elle me l’avait pris parce qu’elle avait peur que je me fasse du mal à cause de mon problème de drogue et d’alcool et de notre relation instable et qu’elle avait peur pour les enfants,» Hunter Biden aurait écrit, selon le média.

Grassley et Johnson, dans leur lettre du 5 avril, ont également fait pression sur les services secrets pour obtenir une réponse à une demande qu’ils ont faite «concernant des courriels faisant référence à des projets de voyage pour Hunter Biden impliquant des agents des services secrets à l’été 2015, environ un an après la fin de sa protection. Les législateurs ont noté qu’ils avaient fait cette demande il y a des mois en octobre de l’année dernière et qu’ils attendaient toujours que les dossiers soient fournis.