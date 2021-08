Les sénateurs dévoilent une facture d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars ⋆ .

in

WASHINGTON – Après beaucoup de retard, les sénateurs ont dévoilé dimanche soir un paquet d’infrastructures bipartite de près de 1 000 milliards de dollars, concluant des jours de travail minutieux sur le projet de loi de quelques centimètres et lançant ce qui sera certainement un long débat sur la grande priorité du président Joe Biden.

La Loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi comptait environ 2 700 pages, et les sénateurs pourraient commencer à la modifier bientôt. Malgré la hâte et l’attente lors d’une rare session de week-end, le produit final n’était pas destiné à s’écarter des grandes lignes que les sénateurs avaient négociées pendant des semaines avec la Maison Blanche.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’un vote final pourrait avoir lieu “dans quelques jours”.

Élément clé du programme de Biden, le projet de loi bipartite est la première phase du plan d’infrastructure du président. Il appelle 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses sur cinq ans au-dessus des niveaux fédéraux projetés, ce qui pourrait être l’une des dépenses les plus importantes du pays pour les routes, les ponts, les réseaux d’aqueduc, le haut débit et le réseau électrique depuis des années.

Les sénateurs et le personnel ont travaillé dans les coulisses pendant des jours pour rédiger le projet de loi massif. Il était censé être prêt vendredi, mais dimanche, encore plus de problèmes ont été détectés et des modifications ont été apportées. Pour stimuler le travail, Schumer a maintenu les sénateurs en session pendant le week-end, encourageant les auteurs à terminer le travail.

Un par un, les sénateurs impliqués dans l’effort bipartite se sont levés sur le parquet du Sénat tard dans la soirée dimanche pour marquer le moment.

“Nous savons que cela a été un processus long et parfois difficile, mais nous sommes fiers ce soir d’annoncer cette législation”, a déclaré le sénateur Kyrsten Sinema, D-Ariz., négociateur en chef.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a voté oui lors d’un autre vote procédural pour faire avancer le processus.AP Photo/J. Scott Applewhite

Le négociateur républicain, le sénateur Rob Portman de l’Ohio, a déclaré que le produit final serait « excellent pour le peuple américain ».

Au cours du long week-end de départs et d’arrêts, Schumer a averti à plusieurs reprises qu’il était prêt à garder les législateurs à Washington aussi longtemps qu’il le faudrait pour terminer les votes sur le plan d’infrastructure bipartite ainsi que sur un plan budgétaire qui permettrait au Sénat de commencer les travaux. plus tard cette année sur une énorme facture sociale, sanitaire et environnementale de 3 500 milliards de dollars.

“Plus il faut de temps pour terminer, plus nous serons ici, mais nous allons faire le travail”, a-t-il déclaré.

Le sénateur John Cornyn, R-Texas, a prédit: “Ça va être une corvée.”

Parmi les nouveaux investissements majeurs du paquet bipartite figurent 110 milliards de dollars pour les routes et les ponts, 39 milliards de dollars pour le transport en commun et 66 milliards de dollars pour le rail. Il y a également 55 milliards de dollars pour les infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement ainsi que des milliards pour les aéroports, les ports, l’Internet haut débit et les bornes de recharge pour véhicules électriques.

Le sénateur Joe Manchin est un négociateur clé dans l’accord bipartite sur les infrastructures.AP Photo/J. Scott Applewhite

Les dépenses sont largement populaires parmi les législateurs, apportant des capitaux longtemps retardés pour des articles coûteux que les États et les États peuvent rarement se permettre eux-mêmes.

Payer pour le paquet a été un défi après que les sénateurs aient rejeté les idées pour augmenter les revenus d’une nouvelle taxe sur l’essence ou d’autres flux. Au lieu de cela, il est financé par des sources de financement qui pourraient ne pas réussir avec les faucons du déficit, y compris la réaffectation de quelque 205 milliards de dollars d’aide de secours COVID-19 inexploitée, ainsi que l’aide au chômage qui a été refusée par certains États et s’appuyant sur la croissance économique future prévue .

Le soutien bipartite des sénateurs républicains et démocrates a fait avancer le processus, et Schumer a souhaité que le vote se termine avant le départ des sénateurs pour les vacances d’août.

La semaine dernière, 17 sénateurs du GOP ont rejoint tous les démocrates pour voter pour commencer à travailler sur le projet de loi bipartite. Ce soutien s’est largement maintenu, avec le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., votant oui lors d’un autre vote procédural pour faire avancer le processus au Sénat 50-50, où 60 votes sont nécessaires pour surmonter une obstruction et une législation anticipée.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a maintenu les sénateurs en session pendant le week-end.AP Photo/J. Scott Applewhite

Que le nombre de sénateurs républicains disposés à adopter le projet de loi augmente ou diminue dans les jours à venir déterminera si le problème de la signature du président peut franchir la ligne d’arrivée.

Cornyn a déclaré qu’il s’attend à ce que Schumer permette à tous les sénateurs d’avoir la possibilité de façonner le projet de loi bipartite et de permettre des amendements de la part des membres des deux partis.

“J’espère que nous pourrons maintenant freiner un peu et prendre le temps et le soin d’évaluer les avantages et le coût de cette législation”, a déclaré Cornyn.

Le projet de loi bipartite fait toujours face à une route difficile à la Chambre, où les législateurs progressistes veulent un paquet plus robuste mais devront peut-être se contenter de celui-ci pour maintenir les plans d’infrastructure de Biden sur la bonne voie.

Le résultat de l’effort bipartite préparera le terrain pour le prochain débat sur le paquet beaucoup plus ambitieux de 3 500 milliards de dollars de Biden, une poursuite strictement partisane de programmes et de services de grande envergure, y compris la garde d’enfants, les allégements fiscaux et les soins de santé qui touchent presque tous les coins de l’Amérique vie. Les républicains s’opposent fermement à ce projet de loi, qui nécessiterait une majorité simple pour être adopté. Les votes finaux sur cette mesure ne sont pas attendus avant l’automne.