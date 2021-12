Les sénateurs du GOP avertissent que le projet de loi de dépenses de Biden pourrait mettre les garderies religieuses en faillite

Les sénateurs républicains avertissent que l’enveloppe de dépenses du président Biden pourrait mettre les garderies privées en faillite.

Le plan de Biden cherche à empêcher les familles qualifiées de payer plus de 7 % de leur revenu pour la garde d’enfants.

La proposition, qui fait partie du Build Back Better Act, augmenterait les frais de garde d’enfants d’environ 13 000 $ pour les familles de la classe moyenne, selon une analyse d’un groupe de réflexion libéral. Les sénateurs du GOP ont fait référence à cette analyse lors d’une conférence de presse sur les effets économiques du nouveau programme de garde d’enfants de Biden mercredi.

La législation prévoit également une pré-K universelle pour les familles qui remplissent certaines conditions de revenu. Les dispositions du projet de loi sur la prématernelle et la garde d’enfants ont coûté environ 425 milliards de dollars.

« Le plan démocrate réduit intentionnellement l’offre de prestataires en tuant les prestataires confessionnels, les petites garderies familiales et les soins familiaux », a déclaré le sénateur de Caroline du Nord Richard Burr. « Donc, non seulement nous avons un coût qui monte en flèche de 13 000 $ en frais supplémentaires pour la garde d’enfants, mais nous réduisons également l’offre de services de garde qui existe dans le pays. »

La sénatrice du Tennessee Marsha Blackburn a déclaré que le plan de Biden conduirait à la fermeture des programmes de garde d’enfants privés confessionnels dans son état. Elle a dit que ces programmes sont souvent gérés par les grands-mères des églises locales.

« Ce que le gouvernement fédéral ferait, c’est priver ces grands-mères d’un travail qu’elles font et qu’elles adorent faire », a-t-elle déclaré. «Et cela priverait ces enfants de soignants qui sont là pour les aimer et les nourrir. C’est une perte réelle, et cela a un coût réel.

Blackburn a déclaré que les démocrates tentaient de retirer le contrôle des choix de garde d’enfants aux familles et de le transférer au gouvernement fédéral.

La sénatrice du Maine, Susan Collins, a raconté l’histoire d’un électeur nommé Chrissy qui a fourni des services de garde d’enfants dans le Maine rural dans le comté de Somerset pendant 21 ans.

« Quand elle a entendu parler de tous les nouveaux mandats qu’elle devrait remplir en vertu du projet de loi BBB, elle m’a dit qu’il n’y avait aucun moyen que ma garde d’enfants basée dans ma maison puisse survivre », a déclaré Collins. « De plus, nous avons entendu des organisations confessionnelles qui ont déclaré que les nouvelles exigences les obligeraient à fermer leurs portes dans de nombreux cas. Et cela est essentiel car environ la moitié de tous les créneaux de garde d’enfants sont fournis par des organisations confessionnelles. C’est pourquoi nous aurions un grave problème d’accès.

Le sénateur de l’Iowa, Joni Ernst, a fait valoir que le plan des démocrates limiterait les options de garde d’enfants pour les familles de la classe moyenne.

« Les parents vont avoir moins d’options pour la garde d’enfants, et le coût de la garde d’enfants pour ces familles à revenu moyen va monter en flèche », a déclaré Ernst. « Nous ne pouvons pas nous permettre de faire cela, et nous plaçons le fardeau de cela sur le dos de nos familles qui travaillent dur. »

Certains experts politiques pèsent sur le plan Biden, affirmant qu’il ne fait pas assez pour répondre à l’offre et à la disponibilité des garderies.

« L’accent est mis sur le côté demande de l’équation, en réduisant les coûts pour les parents. Le soutien de l’offre, les entreprises, doit également se produire », a déclaré Linda Smith, directrice de l’Initiative pour la petite enfance du Bipartisan Policy Center, selon Bloomberg News. « Si nous ne le faisons pas correctement, nous risquons d’aggraver le problème. »