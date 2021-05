Les sénateurs du GOP exhortent Joe Biden à interrompre les discussions avec l’Iran ⋆ .

Le président Joe Biden prononce une allocution lors d’une visite au Tidewater Community College de Norfolk, en Virginie, le 3 mai 2021 (Crédit: Jonathan Ernst / .)

Plus de 40 sénateurs du GOP ont signé une lettre exhortant le président Biden à interrompre les négociations avec l’Iran pendant que le Hamas tire des roquettes sur Israël, dans une lettre commune publiée mercredi.

Le Hamas «cible les civils et les villes israéliennes, y compris la capitale d’Israël, Jérusalem. Cela est troublant car les membres de votre administration sont actuellement à Vienne pour négocier avec l’Iran, le principal État sponsor mondial du terrorisme », lit-on dans la lettre. «À la lumière de ces récentes attaques du Hamas contre Israël, les États-Unis devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour demander des comptes à Téhéran et en aucun cas accorder un allègement des sanctions à l’Iran.»

“Les États-Unis qui s’engagent dans des négociations actives avec l’Iran et fournissent potentiellement des milliards de dollars d’allégement des sanctions contribueront sans aucun doute au soutien de l’Iran au Hamas et aux autres organisations terroristes qui attaquent les Américains et nos alliés”, ont ajouté les sénateurs. «Nous vous demandons de mettre immédiatement fin aux négociations avec l’Iran.»

Plus de 80 Palestiniens et sept Israéliens sont morts dans la reprise des combats entre Israël et le Hamas. Israël a frappé des centaines de cibles dans la bande de Gaza tandis que le Hamas a tiré plus de 1 600 roquettes sur des villes et villages israéliens depuis lundi.

L’administration Biden négocie actuellement avec l’Iran pour réintégrer le plan d’action global conjoint ou «accord nucléaire», que les États-Unis ont initialement conclu sous le président Obama, puis se sont retirés du président Trump. Le négociateur iranien Abbas Araqchi a déclaré à la télévision d’État que les États-Unis se sont déclarés prêts à lever certaines sanctions économiques contre l’Iran en échange d’un retour aux termes de l’accord.

“Les informations qui nous ont été transférées du côté américain sont qu’ils sont également sérieux en revenant à l’accord nucléaire et ils ont jusqu’à présent déclaré qu’ils étaient prêts à lever une grande partie de leurs sanctions”, a déclaré Araqchi dans des commentaires traduits par ..

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.

Lien source