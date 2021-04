Les sénateurs du GOP inventent le prix du “ champion de la liberté ” pour Trump après avoir qualifié McConnell de perdant stupide ⋆ .

Vous savez bien que si une entité chevauche du tout le plan du parti républicain-MAGA de distribuer une sorte de récompense de nos jours, Donald Trump va le gagner, de peur que l’organisation ne subisse la pleine colère de Mar-a-Loco qui pourrait s’abattre. eux. Et il en était de même avec le premier prix annuel (et peut-être le dernier), «Champion for Freedom» décerné par le Comité sénatorial national républicain. Nous sommes sûrs que ce n’est qu’une coïncidence s’ils ont décerné le prix le même week-end au cours duquel Trump a qualifié Mitch McConnell de «fils idiot de pute» et de «perdant à froid».

Trump a nivelé toutes ces railleries contre McConnell pour son incapacité à défendre la liberté d’annuler une élection si le mauvais gars gagne, quelque chose qui n’est jamais venu à l’esprit des anciens présidents, mais qui était la seule chose qui soit jamais venue à l’esprit de Trump.

Axios nous dit utilement ce que tout cela signifie:

La grande image: Trump reste la figure la plus populaire du GOP, malgré des divisions claires avec McConnell et d’autres républicains de l’establishment. Il publie activement les approbations de 2022 et jouera probablement un rôle majeur dans les primaires du GOP dans les années à venir.

Eh bien, nous n’avions pas besoin d’un prix pour apprécier que Trump «restait la figure la plus populaire du GOP», même si nous parions que si nous sondions anonymement les sénateurs républicains, il ne gagnerait pas le plus populaire. (Merde, c’est comme le lycée, seulement plus idiot). La clé est «anonyme».

Ce qu’ils disent: «Tout au long de son administration, [Trump] a clairement exprimé son engagement à sortir le gouvernement de la voie du succès des gens, ouvrant la voie aux familles américaines et aux créateurs d’emplois pour atteindre de nouveaux sommets », a déclaré Scott dans un communiqué.

«Le président Trump s’est battu pour les travailleurs américains, a sécurisé la frontière et protégé nos droits constitutionnels. Nous sommes reconnaissants pour son service à notre pays et sommes honorés de lui remettre le premier prix Champion for Freedom du NRSC.

Traduisons ceci en anglais pour le plaisir.

Tout au long de son administration, Trump a clairement exprimé son engagement à sortir le gouvernement de la voie de sa réussite financière et a quand même réussi à échouer. Ouvrir la voie à sa famille pour hériter des emplois et atteindre de nouveaux sommets, dans lesquels ils se sont rapidement embarrassés et nous en tant que nation.

Le président Trump s’est battu pour lui-même en tant que président américain. Il dit qu’il a sécurisé la frontière. Il a menacé les droits constitutionnels des personnes brunes (exactement comme les républicains l’aiment) tout en menaçant de détruire la constitution elle-même en sortant. Et nous sommes tellement terrifiés par lui que nous lui donnons ce prix merdique dans l’espoir qu’il nous aime toujours et ne nous fasse pas exploser quand il revient à son arrêt.

Là, je l’ai réparé.

Jeezus, ces gens.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak