Les sénateurs du GOP recherchent des informations américaines et des preuves de la FISA sur des personnalités chinoises liées à la famille Biden

Mercredi, les principaux républicains de deux comités sénatoriaux influents ont demandé au ministère américain de la Justice et au bureau du directeur du renseignement national de remettre toute preuve du renseignement et de la loi sur la surveillance du renseignement étranger qu’ils possédaient à propos de trois personnalités chinoises qui seraient liées à la famille du président Biden.

Dans la lettre adressée au directeur du renseignement national, Avril Haines et au procureur général Merrick Garland, le sénateur Chuck Grassley, R-Iowa, et Ron Johnson, R-Wis., Ont demandé «tous les dossiers de renseignement», y compris «toutes les informations dérivées de la FISA» lié à Ye Jianming, Gongwen Dong et Chi Ping Ho.

Grassley est le principal républicain du Comité judiciaire du Sénat, tandis que Johnson est le membre de premier plan du Sous-comité permanent du Sénat sur les enquêtes, l’un des organes d’enquête les plus puissants du Congrès.

Leur lettre cite des informations selon lesquelles, après l’arrestation de Ho en 2017 pour «infractions de corruption internationale et de blanchiment d’argent», son «premier appel aurait été adressé à James Biden», le frère du président. Ho a finalement été condamné en 2018. La lettre indique que le fils du président, Hunter Biden, «aurait représenté Patrick Ho pendant un certain temps et aurait reçu au moins 1 million de dollars en paiement».

Les sénateurs ont également allégué que «Hunter Biden était bien au courant des liens de Patrick Ho avec le gouvernement communiste chinois, en particulier ses services de renseignement» sur la base de documents trouvés sur un ordinateur portable Hunter Biden.

Vous pouvez lire la lettre complète ici.

Ho était apparemment un associé commercial de Ye, qui aurait également eu une relation étroite avec les Bidens, indique la lettre. Vous-même «auriez eu des liens avec l’Armée populaire de libération du régime communiste», ont allégué les législateurs.

Grassley et Johnson citent également des informations selon lesquelles le président Biden, après avoir quitté la Maison Blanche d’Obama en 2017, et James Biden ont partagé un espace de bureau avec un associé de Ye. «S’il est exact, le partage de bureaux avec des ressortissants chinois et des entités liées au régime communiste et à ses militaires exige des explications supplémentaires», ont-ils écrit.

Johnson et Grassley dans la lettre demandent «tous les dossiers de renseignement, y compris, mais sans s’y limiter, toutes les informations dérivées de la FISA relatives à [Ye, Patrick Ho and Gongwin Dong] au plus tard le 14 avril 2021. »