Les sénateurs du GOP s’engagent à ne pas augmenter le plafond de la dette ⋆ 10z viral

Le sénateur Ron Johnson (R-Wis.) pose des questions lors de l’audience du Sénat sur la sécurité intérieure et les affaires gouvernementales/règles et administration pour examiner l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 3 mars 2021. (Greg Nash /Piscine via .)

46 sénateurs républicains se sont engagés à s’abstenir de voter pour augmenter le plafond de la dette afin de transférer la responsabilité aux démocrates du Congrès de payer leurs prochaines dépenses massives et d’empêcher le gouvernement américain de manquer à ses obligations.

L’initiative du GOP, révélée par le sénateur républicain Ron Johnson lors d’une interview avec le Wall Street Journal, est un effort pour tenir les démocrates responsables du financement de leurs récentes dépenses massives. Les quatre républicains qui n’ont pas inclus leurs signatures étaient les sénateurs Lisa Murkowski, Susan Collins, Richard Shelby et John Kennedy. Le nom du chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, figurerait sur la lettre.

“Ils ne devraient pas s’attendre à ce que les républicains augmentent le plafond de la dette pour faire face à leurs dépenses déficitaires”, a déclaré Johnson au Wall Street Journal.

Johnson a dirigé la pétition et l’a envoyée à ses collègues républicains une fois que le débat sur le cadre budgétaire de 3,5 billions de dollars soutenu par les démocrates a commencé. Cette résolution budgétaire, englobant de nombreuses priorités législatives démocrates telles que le changement climatique, les soins de santé et l’éducation, devrait être adoptée par le Sénat sans le soutien des républicains dans les prochains jours.

Étant donné que les démocrates n’ont pas les 60 voix dans un Sénat 50-50 divisé également pour augmenter la limite d’emprunt et faire passer le projet de loi sur l’agenda social par la voie législative traditionnelle, ils ont recours au processus de réconciliation budgétaire. Cette option de porte dérobée ne nécessite qu’une majorité simple pour faire avancer la législation.

La lettre de Johnson, obtenue par le Wall Street Journal, soulignait que les démocrates devraient supporter le fardeau de leurs paquets fiscaux exorbitants et des répercussions qu’ils pourraient en tirer. Il disait : « Les démocrates, à tout moment, ont le pouvoir, grâce à la réconciliation, d’augmenter unilatéralement le plafond de la dette, et ils ne devraient pas être autorisés à prétendre le contraire.

Le document précisait que les républicains refuseraient également de suspendre le plafond de la dette via un mécanisme alternatif tel qu’un vote autonome, une stratégie que les démocrates envisagent de déployer selon une source proche de leurs discussions.

La lettre de Johnson intervient après que Mitch McConnell a exhorté les démocrates à s’approprier leur “liste de courses socialiste” et à la payer sans votes républicains. Il a déclaré que les démocrates avaient déjà essayé de “taxer et de dépenser notre pays dans l’oubli” et ont promis de retirer le GOP de l’équation pour les futurs cycles de dépenses.

« Les démocrates disposent de tous les outils dont ils ont besoin pour augmenter le plafond de la dette sur une base partisane. S’ils veulent que 50 votes démocrates serrés dépensent des milliards et des milliards de plus, ils peuvent trouver 50 votes démocrates pour le financer. S’ils ne veulent pas la contribution des républicains, ils n’ont pas besoin de notre aide », a-t-il déclaré.

