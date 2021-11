Les sénateurs Kennedy et Scott démontent les déclarations effrayantes du candidat de Biden, Saule Omarova – RedState

Le candidat de Joe Biden à la tête du Bureau du contrôleur de la monnaie, Saule Omarova, a été confronté à des questions féroces de la part des républicains sur la Colline aujourd’hui. À juste titre, étant donné ses positions radicales sur le capitalisme et la banque. Mon collègue Dennis Santiago a écrit sur certains de ces postes ici et ici.

Ici, elle explique pourquoi nous devrions supprimer la banque privée et augmenter le contrôle du gouvernement en faisant tout passer par la Fed. « Comment est-il politiquement faisable pour la Banque centrale de retirer efficacement de l’argent des comptes des gens ? » elle demande.

Proposition du candidat au Trésor de Biden, Saule Omarova : « Il n’y aura plus de comptes de dépôts bancaires privés et tous les comptes de dépôts seront détenus directement à la Fed » pic.twitter.com/ojQviX74Bz – Juif déplorable (@TrumpJew2) 12 novembre 2021

Oh. C’est rassurant. Parce qu’on dirait bien qu’ils veulent que le gouvernement puisse tout contrôler et simplement arracher vos comptes. Comment appelle-t-on ce genre de système ?

Ensuite, il y a cette pièce amusante ici où elle explique comment ils souhaitent que les sociétés pétrolières et gazières fassent faillite parce que cela les aidera à atteindre leurs objectifs en matière de changement climatique.

Saule Omarova, candidat de Biden dans les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon : « Nous voulons qu’ils fassent faillite si nous voulons lutter contre le changement climatique » pic.twitter.com/7QPbO86FJf – Juif déplorable (@TrumpJew2) 9 novembre 2021

Les républicains l’ont grillée lors de son audition au Sénat aujourd’hui, notamment le sénateur John Kennedy (R-LA) et le sénateur Tim Scott (R-SC).

Kennedy a évoqué la façon dont Omarova a qualifié le secteur des services financiers de « un ** industrie par excellence ».

Le sénateur John Kennedy à Saule Omarava : « Je ne sais pas si je dois vous appeler professeur ou camarade » pic.twitter.com/oYoppgH8jY – Juif déplorable (@TrumpJew2) 18 novembre 2021

Il a noté comment elle avait précédemment appelé le gouvernement fédéral à fixer les salaires, la nourriture et les prix de l’essence. Il l’a amenée à vouloir supprimer les comptes bancaires privés et à ce que le gouvernement puisse avoir accès à toutes vos données. Il a parlé de son désir de créer une autorité nationale d’investissement qui serait la plaque tournante à travers laquelle ils peuvent réaliser leurs rêves climatiques et comment elle a écrit qu’elle voulait mettre le pétrole et le gaz en faillite, pour lutter contre le changement climatique. En 2019, il a déclaré qu’elle avait rejoint un groupe Facebook marxiste. « Je ne sais pas si je dois vous appeler professeur ou camarade, » termina Kennedy.

C’était un excellent synopsis avec une excellente finition.

Mais encore, la déclaration de l’audience était probablement de Scott qui a essentiellement demandé pourquoi cette candidate est-elle même avant nous alors qu’elle est si « mal adaptée » pour ce travail.

Le sénateur Tim Scott (R-SC) au candidat du contrôleur de la monnaie de Biden : « Je n’ai pas de questions à vous poser car il n’y a rien que vous puissiez dire aujourd’hui pour défaire ce que vous avez dit pendant des années, y compris cette année. » pic.twitter.com/ygIKJWkRZj – Spencer Brown (@itsSpencerBrown) 18 novembre 2021

Il a parcouru ses écrits et a terminé : « Je n’ai pas de questions à vous poser car il n’y a rien que vous puissiez dire aujourd’hui pour défaire ce que vous avez dit pendant des années, y compris cette année. »

Maintenant c’est une finition.

Mais comme c’est incroyablement troublant que quelqu’un avec des idées aussi radicales soit même considéré pour ce poste. Cela en dit long sur la façon dont Joe Biden a trompé l’Amérique dans ce concept bidon qu’il était «modéré» lorsqu’il a proposé des candidats comme celui-ci. Ils veulent nous déplacer vers une société contrôlée par le gouvernement qui peut dicter la politique du gouvernement et peut avoir un contrôle total sur nos comptes et nos vies. Peut-on dire transformation fondamentale ?

Ce n’est pas modéré. C’est plus qu’effrayant. Mais c’est là où nous en sommes maintenant.