Les sénateurs républicains de l’Arizona embauchent des auditeurs pour revoir les élections de 2020 ⋆ .

Les républicains du Sénat de l’État de l’Arizona ont embauché une équipe d’auditeurs indépendants pour relater l’élection de 2020, y compris un recomptage manuel de tous les bulletins de vote dans le comté de Maricopa.

Les législateurs ont annoncé leur décision mercredi.

L’équipe sera dirigée par Cyber ​​Ninjas, une société de cybersécurité spécialisée dans la sécurité dans les secteurs financier et gouvernemental. La société supervisera l’équipe des entreprises de technologie ou de cybersécurité, y compris les services technologiques de réveil et la découverte numérique.

«Notre peuple doit être assuré que le Sénat et le comté de Maricopa peuvent travailler ensemble sur cet audit pour apporter l’intégrité à ce processus électoral», a déclaré la présidente du Sénat, Karen Fann. «Un nombre important d’électeurs veulent l’assurance supplémentaire qu’un audit médico-légal complet pourrait apporter.»

Cet audit est le plus récent de nombreux audits de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État. Le comté de Maricopa avait précédemment publié un audit de l’élection en janvier 2021 et avait constaté que tous les logiciels et équipements utilisés lors de l’élection n’avaient pas été piratés ou modifiés et avait constaté que tous les bulletins de vote avaient été comptés avec précision.

Auparavant, un audit des bulletins de vote dans 10 des 15 comtés de l’Arizona, y compris le comté de Maricopa, avait réussi. Ces audits ont été effectués juste après l’élection et publiés sur le site Web du secrétaire d’État de l’Arizona le 11 novembre 2020.

L’AZMirror rapporte que Dominion Voting Systems, la société souvent au centre des allégations non fondées de fraude électorale 2020, est très critique à l’égard de la société Cyber ​​Ninjas.

«Les cabinets sélectionnés pour mener cet audit sont au-delà de tout parti pris», a déclaré Dominion. «Les informations accessibles au public montrent qu’ils sont dirigés par des théoriciens du complot et des partisans de QAnnon qui ont contribué à répandre le grand mensonge.» Dominion prend en charge tous les audits médico-légaux menés par des laboratoires de test indépendants accrédités par le gouvernement fédéral – mais ce n’est pas cela. «

