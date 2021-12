Les sénateurs républicains demandent à l’administration Biden un rapport en retard sur la vérification des évacués afghans

Six sénateurs républicains ont envoyé une lettre au secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, demandant un rapport en retard sur « la composition et la vérification des plus de 78 000 évacués afghans ».

Selon la loi, le Congrès devait recevoir le rapport d’ici le 30 novembre 2021. Les sénateurs ont écrit que le rapport est nécessaire pour « inclure le statut d’immigration des évacués afghans situés ici aux États-Unis et dans les bases à l’étranger des forces armées américaines, y compris tout les évacués « signalés comme des risques ou des problèmes de sécurité potentiels ».

La lettre était signée par les meilleurs républicains. Shelley Moore Capito (WV), Rob Portman (Ohio), Chuck Grassley (Iowa), Richard Shelby (Alabama), Jim Risch (Idaho) et Jim Inhofe (Okla.).

Les sénateurs ont déclaré que les informations de Mayorkas sont nécessaires pour que le Congrès puisse s’acquitter de ses fonctions de contrôle exécutif, et le fait que le rapport soit en retard est « inacceptable ».

Trois sénateurs républicains ont fait une demande similaire la semaine dernière. Les sénateurs Ron Johnson (Wis.), Rick Scott (Floride) et Josh Hawley (Mo.) ont demandé à Mayorkas et au secrétaire d’État Antony Blinken de faire un rapport sur le contrôle des réfugiés afghans amenés aux États-Unis après la chute de l’Afghanistan.

Blinken a reconnu au Sénat que la plupart des évacués afghans n’avaient pas été entièrement contrôlés avant d’être transportés par avion hors de Kaboul par les forces américaines.

Lien source