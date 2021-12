Les seniors glacials affrontent Noël sans chaleur dans le projet NYCHA

Des dizaines de personnes âgées souffrant dans un projet de logement du Bronx se préparaient vendredi à passer Noël avec Jack Frost après avoir passé plus de deux semaines sans chauffage – malgré les affirmations officielles selon lesquelles le problème a été résolu à la suite d’une exposition de Post.

Et dans une cruelle ironie, le centre communautaire voisin où les résidents de plus de 70 ans ont appris qu’ils pouvaient rester au chaud a été fermé pour les vacances et ne rouvrira pas avant la semaine prochaine.

« Pas de joyeux et joyeux Noël pour moi », a déploré Steven Tellie, 66 ans.

« C’est foutu. »

Tellie a déclaré que la chaleur dans son appartement était brièvement apparue jeudi soir, mais qu’elle était de nouveau éteinte lorsqu’il s’est réveillé vendredi.

Il s’apprêtait à passer le jour de Noël emmitouflé dans son lit.

« Je n’ai nulle part où aller. Ma fille est décédée à l’âge de 5 ans. Ma mère est décédée en 2011. Mon cousin est tout le temps [Washington,] DC », a-t-il déclaré.

Le résident Steven Tellie dit qu’il n’a nulle part où aller que de geler à l’intérieur de son appartement non chauffé.Stephen YangMargarita Pabon et son arrière-petite-fille Leahany Reyes subissent des températures froides dans le bâtiment 12 des maisons de la rivière Bronx.Stephen Yang

« Vont-ils attendre que l’un de nous, les aînés, meure pour faire quelque chose ? »

Le site Web de la New York City Housing Authority a déclaré vendredi que la panne dans le bâtiment 12 du Bronx River Houses à Soundview n’avait duré que 22 heures et que la chaleur avait été rétablie vers 20 heures jeudi.

« Ils n’ont rien réparé », fulmine Charles Reeves, 78 ans, qui portait un bonnet en tricot avec un pompon à l’intérieur de son appartement.

La NYCHA a ordonné aux résidents de chercher refuge dans un centre communautaire voisin, même si l’endroit ne sera pas ouvert pour Noël.Stephen Yang Charles Reeves, un habitant du Bronx River Houses, a déclaré que la NYCHA n’avait pas résolu le problème de chauffage malgré leur réclamation. Stephen Yang

«Je n’ai jamais eu de chaleur hier soir. Je ne sais pas de quoi ils parlent.

Rosa Velazquez, 98 ans, était assise dans son appartement, couverte de la tête aux pieds d’un pyjama, d’un pull, d’un châle et d’une couverture.

« NYCHA n’accorde aucune attention aux personnes âgées. Ils s’en fichent si nous gelons. J’ai appelé beaucoup de fois », a-t-elle déclaré.

La résidente de NYCHA, Alejandra Ramos, est constamment assise à côté d’un radiateur radiant tandis que son appartement du Bronx reste sans chauffage. Stephen Yang Rosa Velazquez, 98 ans, se couvre autant que possible et dit que la NYCHA « ne se soucie pas si nous gelons ». Stephen Yang

« Ce Noël, ça va être triste. »

NYCHA a déclaré que le centre communautaire était fermé lorsque le chauffage a été rétabli et qu’il n’y avait « actuellement aucune interruption de service de chauffage ou d’eau chaude » sur le site.

« Les résidents rencontrant des problèmes, y compris une perte de chaleur ou d’eau chaude dans leur appartement, doivent créer un ticket de travail en utilisant l’application MyNycha ou en appelant le centre de contact client », a ajouté un représentant.

Les résidents se parlent du fiasco sans chauffage ni eau chaude à l’intérieur du bâtiment 12 des maisons de la rivière Bronx le 24 décembre 2021.Stephen Yang Les travailleurs tentent de résoudre un problème d’eau qui fuit du plafond du hall du bâtiment 12 des maisons de la rivière Bronx.Stephen Yang

William Rivera, directeur de district pour Community Board 9, a visité le site et a envoyé à NYCHA un e-mail appelant les conditions là-bas « inacceptables ».

« En plus de l’absence de chauffage et d’eau chaude, il y a une fuite importante dans le hall [and] les portes ne se verrouillent pas. (Problème de sécurité) », a-t-il écrit.

« Votre bureau peut-il s’il vous plaît examiner cela, il y avait supposément plusieurs NYCHA ici hier. »

Le résident Odell Griggs laisse son poêle allumé tout le temps même s’il meurt d’une intoxication au monoxyde de carbone.Stephen Yang Bâtiment 12 de la NYCHA Bronx River Houses à 1630 East 174th St. dans le Bronx.Stephen Yang

Plus tard dans la journée, Norma Saunders, présidente de la Bronx River Houses Tenants Association, a déclaré : « Si NYCHA avait réglé la situation avant qu’elle ne s’aggrave, vous savez que nous ne serions pas dans une telle situation.

« En ce moment, la chaleur monte, elle est très basse, mais les plombiers sont là-bas et ils y travaillent », a-t-elle déclaré.

Saunders a toutefois averti que la chaleur pourrait ne pas atteindre tous les étages.

Le résident Manuel Morales, 96 ans, essaie d’utiliser plusieurs radiateurs pour rester au chaud.Stephen Yang

« C’est le problème que nous avons », a-t-elle déclaré.

« Vous aurez le premier et le deuxième, peut-être le troisième, obtenez de la chaleur, puis vous avez le quatrième, le cinquième et le sixième qui n’obtiennent rien. »