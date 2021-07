“Les sensations sont très bonnes”

19/07/2021 à 21:59 CEST

Sport.es

Après avoir été le grand protagoniste espagnol du duel contre les États-Unis, Ricky Rubio a dressé un bilan positif de la préparation des Jeux, sur laquelle ils sont déjà pleinement concentrés.

“Ça a été une préparation comme toute l’année, différente de tout à cause du covid et comment tout se passe –Ricky Rubio a reconnu-, mais nous avons tiré des choses positives de cette préparation & rdquor ;.

Sur le repli de l’équipe en seconde période contre l’équipe américaine, il a expliqué que «Peut-être que dans la deuxième partie, il est venu à l’esprit que le moment est venu, que nous devons nous rendre à Tokyo en bonne santé. Mais quand vous êtes dans le jeu, vous voulez gagner, et il n’y a aucune excuse. Ils ont élevé la barre et nous avons descendu des chemins qui n’ont pas touché & rdquor;, a-t-il déclaré.

Dans tous les cas, « Les sensations avec lesquelles nous allons voyager à Tokyo sont très bonnes & rdquor ;, a ajouté. Et il a également expliqué, sur la base de ses 23 points, que “Il y a déjà deux ans à la Coupe du monde, je me sentais très à l’aise avec le style de jeu de Scariolo, et je remarque qu’à mesure que la génération des années 80 avance, le poids augmente, vous devez apprendre d’eux, savoir quand c’est mon heure et avancer & rdquor;, terminé.