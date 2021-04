Les senteurs de l’enfance marquent la vie adulte

14/04/2021 à 14:45 CEST

Des chercheurs de l’Université de Fukui, au Japon, concluent dans une nouvelle étude que les odeurs perçues dans l’enfance laissent une marque indélébile pour le reste de la vie. De cette manière, ils conditionnent les comportements sociaux et les décisions prises à l’âge adulte. Dans le même sens, ils peuvent créer le bon scénario pour l’émergence de pathologies telles que l’autisme ou le trouble de l’attachement, un trouble mental causé par le manque d’affection pendant l’enfance.

L’exposition à des informations environnementales pendant une période critique au début de la vie est importante pour la formation de cartes sensorielles et de circuits neuronaux dans le cerveau. Chez les mammifères, une exposition précoce à des facteurs environnementaux, tels que les odeurs, est connue pour créer une forte empreinte et affecter la perception et le comportement social plus tard dans la vie.

Selon un communiqué de presse, les chercheurs ont découvert que certains stimuli olfactifs inappropriés pouvaient même provoquer des troubles neurodéveloppementaux, tels que les troubles du spectre autistique (TSA) et les troubles de l’attachement (MA). Dans ces cas, les relations de liaison, le développement de la personnalité et les relations sociales en général sont notoirement affectés.

En outre, la recherche met en lumière les traitements à l’ocytocine, indiquant qu’ils pourraient être efficaces pour prévenir divers troubles s’ils sont appliqués au bon moment. Les spécialistes estiment que cette approche est plus efficace chez les nouveau-nés, car elle optimise les résultats au moment d’améliorer la détérioration du comportement social.

Molécules et empreinte olfactive

Comment les scientifiques sont-ils arrivés à ces conclusions? Dans leur étude, publiée dans la revue eLife, ils se sont concentrés sur la détermination du fonctionnement du mécanisme d’impression olfactive pendant la période critique chez la souris. En principe, ils ont trouvé trois molécules impliquées dans ce processus: la Sema7A, la Plexine C1 et l’ocytocine, un peptide mieux connu sous le nom d ‘«hormone de l’amour».

Ces molécules interagissent et génèrent diverses réactions chimiques, favorisant les empreintes ou traces autour des odeurs. Il y a aussi un double mécanisme: d’une part, des réponses innées à certains stimuli olfactifs qui induisent certains comportements et, d’autre part, des comportements marqués par l’expérience, qui génèrent des traces dans la mémoire de l’exposition à certaines odeurs.

Dans l’une de leurs expériences, les spécialistes ont constaté que chez la souris nouveau-née, l’empreinte olfactive produite par l’expérience et conservée dans la mémoire prédomine sur les réactions innées autour d’une odeur spécifique. Cela signifie qu’en stimulant ces traces ou empreintes «apprises», il serait possible d’annuler les comportements générés de manière innée.

Le rôle de l’ocytocine

De plus, les scientifiques ont découvert dans leurs recherches que les modifications introduites dans les mécanismes moléculaires indiqués peuvent changer les empreintes olfactives, générant des réponses positives ou négatives à chaque stimulus. De cette manière, si des effets similaires sont vérifiés chez l’homme, il serait possible de traiter l’aversion pour certaines odeurs avec des stratégies différentes, principalement celles capables de déclencher des troubles neurodéveloppementaux.

Comme indiqué ci-dessus, l’ocytocine pourrait jouer un rôle clé, imposant la qualité positive de la mémoire des odeurs lorsqu’elle est libérée chez les nourrissons. Par conséquent, il pourrait être utilisé chez les bébés pour favoriser cette réponse positive à certaines odeurs, évitant ainsi les troubles neurodéveloppementaux.

Désormais, les scientifiques chercheront à déterminer la manière dont les processus vérifiés chez les rongeurs sont réalisés chez l’homme. Si des réactions similaires étaient vérifiées, un nouvel espoir naîtrait dans le traitement des pathologies liées aux troubles du comportement et de la personnalité.

