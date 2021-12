Les « sentiments mitigés » de Valtteri Bottas après la disparition du rêve de Mercedes

Malgré de nombreux points positifs, Valtteri Bottas a des sentiments mitigés en quittant Mercedes car il n’a pas réussi à devenir champion du monde.

Le Finlandais a rejoint le équipe allemande deux mois avant le début de la campagne 2017 suite à la retraite choc de Nico Rosberg et y restera jusqu’à la fin de cette année.

Il y a eu beaucoup de moments forts pour lui au cours de ces cinq saisons, le joueur de 32 ans remportant 10 victoires, 20 pole positions et un total de 58 podiums. Cependant, il n’a jamais été en mesure de relever un défi pour le titre, ce qui, admet-il, était son objectif principal lorsqu’il a rejoint l’équipe de Williams.

Cela le fait se sentir « mitigé » au sujet des cinq dernières années, mais il essaie de se concentrer sur les aspects positifs.

« De toute évidence, lorsque j’ai rejoint l’équipe en 2017, la seule chose dans mon esprit était de remporter le championnat des pilotes », a-t-il déclaré selon GPFans.

« Cela ne s’est pas produit, mais je dois regarder les points positifs. J’ai tellement grandi en tant que conducteur et en tant qu’être humain. J’ai tellement appris avec l’équipe et nous avons en fait réalisé des choses plutôt cool ensemble.

«C’est aussi beaucoup de points positifs que je vais prendre en compte. Je pense que dans ce sport, vous n’êtes jamais pleinement satisfait, vous savez, mais je pense qu’en cinq ans, j’ai accompli quelque chose et je suis sûr que cela m’aidera à l’avenir.

Plus de coéquipiers. Mais nous nous souviendrons toujours de ces jours. pic.twitter.com/whstrVymvC – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 19 décembre 2021

Bien qu’il n’ait jamais remporté de championnat des pilotes, ses performances étaient suffisamment bonnes pour garantir que l’équipe remporte le titre des constructeurs chaque année où il était là, affrontant les défis de Ferrari et Red Bull.

Cela, ainsi que l’aide qu’il a volontairement apportée à son coéquipier Lewis Hamilton quand le Britannique se battait pour les titres, c’est en grande partie pourquoi il a gardé son siège là-bas pendant si longtemps, et il est fier d’avoir été un joueur d’équipe efficace.

« C’est définitivement un sport d’équipe », a-t-il ajouté.

« Et nous devons toujours travailler ensemble pour cet objectif que nous nous sommes fixé en début d’année. Ensemble, vous êtes tellement plus fort que seul.

« Vous obtenez le soutien de vos coéquipiers et vous soutenez également vos coéquipiers. C’est juste comme ça que ça se passe. Et si chaque membre de l’équipe donne ne serait-ce qu’un pour cent d’efforts en plus et qu’il s’agit de 100 personnes, c’est encore 100 pour cent, alors cela fait une différence. »