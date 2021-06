Les “sentiments mitigés” de Yuki Tsunoda après le crash de Bakou

Yuki Tsunoda a admis avoir des émotions mitigées après avoir connu des extrêmes opposés lors des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le rookie japonais, qui est arrivé en F1 avec une réputation bien plus grande que sa propre petite taille, a traversé une période difficile ces derniers temps.

Après avoir marqué des points lors de ses débuts à Bahreïn, le pilote AlphaTauri s’est écrasé à plusieurs reprises et le responsable du développement des pilotes de Red Bull, Helmut Marko, lui a demandé de déménager en Italie pour travailler plus étroitement avec l’équipe.

Il semblait y avoir une nette amélioration dans la fortune du pilote de 21 ans alors qu’il produisait un rythme de qualification impressionnant à Bakou, soutenant une formidable performance de son coéquipier, Pierre Gasly.

En fin de compte, le duo a atteint deux excellentes positions sur la grille – Gasly quatrième et Tsunoda septième, qui est confortablement son plus haut niveau en F1 ayant atteint la Q3 pour la première fois, gagnant une place après que Lando Norris a été pénalisé pour une infraction au drapeau rouge.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

eh bien c’était intense ! 🔥 @PierreGASLY et @yukitsunoda07 remportent tous les deux leur meilleur résultat Quali de la saison 👊 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/tY56akxqMU – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 5 juin 2021

Mais il y avait une grosse piqûre dans la queue pour Tsunoda. Dans son dernier tour lancé, peut-être trop confiant dans le bon déroulement des choses, il a percuté le mur et a sorti les drapeaux rouges qui ont mis fin à la séance – parvenant également à distraire Carlos Sainz, qui l’a suivi hors du circuit.

Tsunoda a déclaré que c’était simplement une autre des erreurs de conduite qui ont commencé à le harceler.

“Je poussais juste trop”, a-t-il déclaré aux journalistes par la suite. «Je pensais que je pouvais le faire, m’arrêter suffisamment avant le virage, mais j’ai eu un verrou avant et n’avais aucune chance de le faire.

« Je vais bien – désolé pour l’équipe. Je pense que le rythme était là et c’était vraiment dommage.

« Sentiments mitigés – définitivement le rythme pour être dans une position plus élevée. C’était vraiment dommage, mais demain est un nouveau jour.

« Je pense que comparé à Monaco, il est un peu plus facile de dépasser, alors j’espère [with] stratégie et gestion des pneus, nous pouvons tout mettre ensemble.

Le directeur technique d’AlphaTauri, Jonathan Eddolls, a déclaré que la voiture de Tsunoda nécessiterait des travaux de reconstruction avant la course.

“[Yuki’s car] a subi des dommages à la suspension avant à cause de l’impact », a déclaré Eddolls.

« Cela fait partie de l’expérience d’apprentissage et le reste de ce week-end, il a gardé la tête baissée, augmenté le rythme et montré une très bonne performance.

“Il y a du travail à faire sur sa voiture ce soir et nous allons également travailler sur la préparation des deux pilotes avant la course afin que nous puissions viser à garder les deux voitures en position de marquer des points.”

Suivez toute l’action du Grand Prix d’Azerbaïdjan avec le live center PlanetF1