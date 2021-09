Prix ​​Bitcoin (BTC)

Mise à jour du marché de la cryptographie : les sentiments restent dans la « peur » alors que les commerçants manquent de l’opportunité « Achetez la baisse »

AnTy11 septembre 2021

Le marché de la cryptographie ne s’est pas encore remis du crash flash de mardi, le Bitcoin se négociant toujours à moins de 46 000 $ et l’Ether à moins de 3 400 $. La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est également actuellement inférieure à 2,2 billions de dollars.

Cette baisse des prix de la cryptographie, si peu de temps après le krach de mai dont le marché n’a commencé à se remettre que le 21 juillet, fait que les sentiments du marché redeviennent « peur ».

L’indice Crypt Fear and Greed donne actuellement une lecture de 31, en baisse par rapport à 79 fin août mais en hausse par rapport à une lecture de 10 fin juin.

“Les marchés sont gentils et offrent des opportunités aux nouveaux investisseurs grâce à de telles corrections”, a déclaré Siddharth Menon, COO de Binance a acquis l’échange cryptographique indien Wazir X. “La psychologie des investisseurs consiste à acheter la baisse, mais un pourcentage très inférieur d’investisseurs achète réellement la baisse. La plupart d’entre nous attendent le bas pour acheter et le haut pour vendre. En réalité, c’est une tâche impossible. Rester investi dans les marchés a toujours été plus gratifiant que de chronométrer le marché. »

Fait intéressant, malgré le recul et la réinitialisation saine du taux de financement, qui est actuellement le plus élevé à 0,0209% sur OKEx pour les perpétuels Bitcoin et sur certaines bourses, il est même devenu négatif, les shorts dominent le marché à terme.

La majorité des transactions Bitcoin à 50,7% sont actuellement short, un peu comme pour Ethereum sur lequel les traders sont short 51,19%, selon Bybt.

À en juger par la façon dont les ours se nourrissaient hier, je pense que nous dépassons 50k le plus tôt possible de manière assez aggro – loomlock.eth (@loomdart) 11 septembre 2021

Alors que le marché monte lentement, la vente de cette semaine est intervenue à un moment où Bitcoin est entré dans l’histoire en devenant la monnaie légale aux côtés du dollar américain. Bien que ce grand mouvement ait déclenché une vente massive sur le marché, il devrait relancer une dynamique qui se poursuivra dans d’autres pays.

« Dans les années à venir, de nombreux autres États-nations utiliseront la crypto dans le cadre de leur politique monétaire, soit en tant que réserves dans leurs banques centrales, soit en utilisant des rails de crypto-monnaie pour les règlements de la banque centrale, ou potentiellement simplement en prenant une crypto-monnaie comme El Salvador l’a fait et en faire la monnaie nationale », a déclaré le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, dans une vidéo YouTube plus tôt cette semaine.

Selon lui, la jeune génération, les moins de 25 ans, dont la majorité a une vision positive des cryptos et les possède également, déclenchera l’adoption massive. “C’est l’avenir”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, les régulateurs américains intensifient leurs efforts pour réglementer le secteur alors que nous avons vu Coinbase parler de recevoir un avis de puits de la SEC. C’est peut-être l’effet négatif de la politique de cryptographie de la SEC qu’Ark a modifié son prospectus d’un FNB Bitcoin pour inclure que le fonds investira dans des FNB crypto au Canada.

Eric Balchunas, analyste principal des ETF pour Bloomberg, estime “qu’ils cherchent à échanger le GBTC, dont ils possèdent une valeur de 350 millions de dollars contre l’un des ETF canadiens, qui suit mieux”.

« La politique de la SEC provoque la fuite des capitaux des États-Unis vers le Canada », a commenté Jake Chervinksy, avocat général chez Compound Finance, à propos du déménagement d’ARK.

Néanmoins, en termes de prix, FOMO est bien vivant sur le marché de la cryptographie, car les cryptos à moyenne et petite capitalisation comme ALGO, FTM et NEAR continuent de se rallier, et l’environnement macro est également favorable à une réduction qui n’a pas encore commencé.

Bitcoin BTC$ 45 423,19-0,31% Ethereum ETH$ 3 293.87-0.68 % Cardano ADA$ 2.71+12.93%

