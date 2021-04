Les sentiments sont meilleurs que le résultat des débuts de Ferrari

Carlos Sainz a juré d’être plus agressif dans le premier tour des futures courses avec Ferrari après ses débuts au Grand Prix de Bahreïn.

Le joueur de 26 ans s’est qualifié huitième avant sa première course avec la Scuderia et a terminé dans la même position au bout de 56 tours.

Les tests de pré-saison étant limités, Sainz a été contraint de s’acclimater rapidement à son nouvel environnement, avec une course limitée dans la voiture 2021 jusqu’à présent.

Réfléchissant à l’ouverture de la saison sur le circuit international de Bahreïn, Sainz a expliqué que se rendre à la fin de la course était une priorité, mais a ajouté qu’il était satisfait de son rythme sur les pneus moyens et durs.

«C’était vraiment bien», a-t-il déclaré à AS.

«Dans les premiers tours, je n’avais pas ce sentiment avec la voiture dans l’air sale. Le fait que deux voitures lentes me dépassent, comme l’Aston Martin et l’Alpine, a conditionné le premier relais et j’étais très loin des McLaren.

«Mais j’avais un très bon rythme sur les pneus moyens et durs et j’ai réussi à revenir, j’oserais dire que j’avais un meilleur rythme que les McLaren. J’y vais petit à petit, c’est à moi d’avoir pris les choses tranquillement dans les premiers virages et les premiers tours. Il y aura du temps pour attaquer au départ comme je l’ai fait avec McLaren, mais c’était important de terminer cette première course.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était délibérément plus retenu dans le premier tour qu’il ne l’avait été dans le passé, Sainz a ajouté: «Oui, beaucoup plus calme que je l’aurais fait avec McLaren, alors j’étais à cent pour cent sur l’attaque et peut-être que je suis allé aussi calmement parce que Stroll m’a dépassé. Mais j’ai été conscient, je sais que lorsque je passerai en mode attaque, je ne perdrai pas de positions, je les gagnerai plutôt. Je voulais faire 56 tours pour connaître la voiture et voir mon rythme par rapport aux autres. Et avec de l’air pur, j’ai été très rapide.

Sainz sera confronté à un défi difficile cette saison contre son nouveau coéquipier Charles Leclerc, mais il était ravi de sa proximité avec le pilote monégasque tout au long du week-end.

« Les sentiments sont meilleurs que le résultat, les sentiments sont très bons vis-à-vis de la voiture et de l’équipe car j’ai été très rapide tout le week-end, peut-être plus rapide et plus proche de Charles que je ne le pensais », a-t-il déclaré.

«Ensuite, pour quelques détails au départ, au premier tour et aux qualifications, ce n’était pas mieux qu’un huitième. Mais j’insiste, si vous regardez le rythme, je devais faire mieux qu’un huitième. Il sera temps de revenir à la maximisation des week-ends. »