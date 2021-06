Les sentinelles restent invaincues dans Valorant Masters et battent des records

Le premier tournoi international de Valorant s’est terminé lorsque les Sentinelles d’Amérique du Nord sont reparties invaincues en tant que Grands Champions.

Masters Reykjavik était le plus grand tournoi Valorant à ce jour alors que nous approchons du 1er anniversaire du titre. C’était la première fois que les régions pouvaient s’affronter. L’Amérique du Nord, l’Europe-Moyen-Orient-Afrique, le Brésil, la Corée, le Japon et l’Amérique latine avaient tous des représentants présents pour la compétition. Alors que la Corée, l’Amérique du Nord et la région EMEA ont obtenu les meilleurs résultats, chaque région a montré pourquoi elle appartient au Masters.

Les sentinelles prouvent la domination nord-américaine

Les Sentinelles étaient désignées comme l’une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe du monde, entrant en Masters. Non seulement ils ont gagné tout le tournoi sans perdre une série, mais ils l’ont aussi fait sans perdre une seule carte. De toutes les équipes qui ont affronté les Sentinelles la semaine dernière, FNATIC était la plus proche de vaincre le goliath mais ne pouvait toujours pas revendiquer une seule carte. Il y a quelque chose à dire sur la facilité avec laquelle les Sentinelles ont pu démanteler à peu près toutes les équipes. Depuis l’ajout de Tyson “TenZ” Ngo, les Sentinelles sont sur une lancée, revendiquant d’abord la domination dans leur région pour se qualifier pour l’événement international.

FNATIC devient graveleux

La plupart des regards étaient tournés vers Team Liquid et NUTURN pour porter un coup dur aux Sentinels au Masters Reykjavik. Ce n’était pas le cas, et après une victoire assez unilatérale sur KRU Esports, FNATIC a eu sa chance. Leur première rencontre avec les Sentinelles ne s’est pas bien passée du tout. Dans les mots de James “Mistic” Orfila, “Nous nous sommes étouffés.” Cette défaite a été une bénédiction et une malédiction pour la FNATIC, qui a dû passer par le support inférieur pour se qualifier pour la grande finale. Ils ont vaincu X10 Esports, Version1, Team Liquid et NUTURN. Malgré sa défaite face aux Sentinels lors de la grande finale, la FNATIC a couru la course et a éliminé à peu près toutes les équipes en Masters. Le match de la Grande Finale a été houleux, passant en prolongation sur les deux premières maps. Simultanément entre les flux, Sentinels vs FNATIC a attiré plus d’un million de téléspectateurs.

Valorant continue d’augmenter

Aujourd’hui marque le 1er anniversaire de Valorant, et le titre a fait des pas de géant depuis le projet A. Non seulement Valorant est devenu un titre FPS complexe, mais la scène compétitive est en perpétuel état de croissance.

« Dès le début, nous pensions que Valorant avait le potentiel d’être l’un des plus grands esports au monde et le meilleur de son genre. Masters Reykjavik a présenté ce potentiel, offrant une action mordante à des millions de fans – attisant les rivalités régionales tout en présentant la prochaine génération de superstars. Nous attendions avec impatience notre première compétition internationale, et la réception des fans du monde entier au Masters réaffirme notre engagement à investir dans l’avenir de cet esport. a déclaré le directeur principal d’Esports Whalen Rozelle.

En plus d’un nombre de téléspectateurs révolutionnaire, Riot s’est constamment étendu aux régions sous-représentées. L’Amérique du Nord et l’Europe occuperont toujours une place importante à Valorant. Mais Masters a prouvé que des régions comme le Brésil et l’Asie du Sud-Est ont plus que mérité leur place parmi les meilleures.