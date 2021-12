Les sentinelles se battent pour leur vie lors du premier match

Le premier match du groupe B était définitivement un banger avec FURIA mettant en place un grand combat contre TenZ and co.

Le 1er décembre marque la date du début des tout premiers Valorant Champions, avec le premier match du Groupe C et les deux matches d’ouverture du Groupe D se terminant le premier jour. Fnatic a battu Cloud9 Blue dans une série serrée tandis que Vision Strikers a fait un travail rapide de FULL SENSE et que Team Vikings a également battu Crazy Racoon 2-0.

La deuxième journée de la phase de groupes a apporté certaines des plus grandes surprises, car Team Secret a perdu 13-0 après avoir remporté le premier match de la série contre Gambit Esports, et finalement perdu la troisième carte après le rouleau compresseur. Le deuxième match de la journée était un autre type d’inattendu alors que la meilleure équipe de NA Sentinels a dû se battre exceptionnellement fort contre FURIA.

La première carte a commencé avec une séquence de 5 victoires consécutives pour l’équipe LATAM, mais les Sentinels ont trouvé des embrayages et des désamorçages effrontés sur Ascent pour rattraper nzr et ses coéquipiers. La première mi-temps s’est terminée par une égalité après que FURIA n’a remporté qu’un tour de plus après les cinq premiers, mais a remporté la victoire au tour de pistolet après le changement. Ils ont également réussi à remporter le tour bonus, mais après cela, c’était Sentinels-city, car ils ont fait match nul 8-8, puis ont remporté le match 13-9 sur Ascent.

Le pari de FURIA

Avec l’avance en main et leur meilleure carte, Breeze à venir, Sentinels avait la confiance nécessaire pour clore la série, envoyant FURIA dans le match éliminatoire avec une défaite 0-2. Ils ont bien commencé en remportant la manche au pistolet, mais FURIA a ensuite poursuivi une autre séquence de 5 victoires comme si de rien n’était, mettant les Sentinelles dans une position désavantageuse.

Peu importe ce que l’équipe de NA a essayé, l’équipe de LATAM les a fermés gracieusement, menant le match 8-4 avant le changement. Cependant, le changement de camp a fait des merveilles pour ShahZaM et son équipe, ils ont commencé à gagner tour après tour, même après que FURIA ait dépassé la barre des 10 points. Mais aucun snipe ou poussée intelligente n’a suffi à combler l’écart, et l’équipe brésilienne a égalisé la série.

Haven était la carte décisive du match, et les Sentinelles ne plaisantaient pas. Après deux premiers tours faibles sur les cartes 1 et 2, ils étaient dominants en défense, sécurisant et menaient 9-3 dans la première moitié du match. Ensuite, c’était à eux d’attaquer, et ils ont obtenu 12 points alors que les joueurs LATAM n’en avaient que 4 à leur actif. Mais FURIA n’était pas encore prêt à abandonner, entamant une autre séquence de 5 victoires consécutives, se rapprochant à 12-9 sur la carte décisive de la série.

Mais après un temps mort des Sentinelles, l’équipe NA a pu terminer ce qu’elle avait commencé et remporter son premier match des Valorant Champions 2021.

Les premiers matchs du premier championnat du monde de tir tactique de Riot Games ont été fulgurants, les équipes se battant aussi dur qu’on pourrait s’y attendre lors de l’événement le plus important de l’année. Mais qui finira par tout prendre ?