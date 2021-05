Les sept absences majeures des playoffs NBA 2021

Comme chaque année, les playoffs laissent de nombreux noms, mais aussi de grandes absences. Toujours, dans un monde où le négatif pèse plus, analyser qui a été laissé de côté et pourquoi il est généralement trop riche de parler pour ne pas essayer, et en parler est inévitable, du moins dans cette période de temps qui s’écoule depuis la fin de la saison régulière et le début des séries éliminatoires. Dans ce cours, nous avons dû attendre un peu plus longtemps pour faire cette analyse grâce au play-in, un format qui est venu pour rester (ou du moins il semble) et qui a fait manquer à certains personnages du basket-ball la phase finale n’est connue qu’à ces dernières heures. Une fois que ce type de duplication précédent est conclu cette année de deux à quatre équipesIl est temps de parler de ces noms propres qui ne seront pas en séries éliminatoires, la partie la plus importante de la saison.

Stephen Curry

Il semblait que oui, mais finalement ce n’était pas le cas. La magie est terminée pour les Warriors après une saison où ils ont toujours marché avec le fil et au final ils sont tombés sans jouer les playoffs, ce qu’ils souffrent pour la deuxième année consécutive après un rêve de cinq ans, avec cinq finales et trois championnats. Stephen Curry n’a pas pu sauver une équipe qui était clairement et complètement pire que ses rivaux, mais qui a jeté la fierté et la fierté de faire douter les Grizzlies, de forcer le temps supplémentaire quand ils semblaient morts et de tracer 17 points de différence. C’est ainsi que l’équipe de Steve Kerr est venue, qui est à court de prix alors qu’ils étaient favoris pour l’obtenir et à peine deux jours après avoir mis les Lakers de LeBron en difficulté lors du premier match du play-in. Encore une fois, l’absence du meneur, qui a fait une saison digne de MVP, sera notoire. Encore une fois.

Zion Williamson

C’est à quel point les pélicans ont été peu récupérables cette année après la catastrophe. Il a en moyenne 27 points par match, a joué le premier All Star de sa carrière et a même été comparé à Shaquille O’Neal, mais son équipe est à la dérive, ne se mélange pas bien avec Brandon Ingram et fait des statistiques bestiales sur un petit marché et dans un projet qui doit réagir immédiatement pour que son étoile ne disparaisse pas. Zion s’améliore, mais les Pélicans n’atteignent plus, plus la huitième position, ni la dixième qui donne accès au play-in. Un embarras.

Villes de Karl-Anthony

Le centre Timberwolves continue d’être l’un des talents les plus inexploités du basketball aujourd’hui. Il n’a disputé les séries éliminatoires qu’en 2018, la seule fois que sa franchise l’a fait depuis 2004. Cette année, les blessures ont été préparées avec lui et même pas la dernière partie du parcours, plus que digne pour lui et ses coéquipiers., a pu redresser une situation impossible. Il a en moyenne 24,6 points, plus de 10 rebonds et plus de 4 passes décisives par match, un nombre insuffisant pour retrouver l’honneur que les Timberwolves n’ont eu qu’avec Kevin Garnett. L’avenir, plus qu’incertain.

Domantas Sabonis

Le fils d’Avrydas est un meilleur joueur, il marque, rebondit et montre une vision du jeu à laquelle seul son père est comparable. Mais les Pacers ne peuvent pas rendre leur projet compétitif et cette saison ils ont pris du recul: Après cinq ans de playoffs (tous avec éliminations au premier tour, ils tombent en playin contre les Wizards et sont exclus. Leurs moyennes, bien sûr, ont été vraiment spectaculaires: 20,3 points, 12,6 rebonds et 6, 7 aide, en plus d’atteindre le All Star, où il a remporté le concours de compétences. Un digne successeur de son patronyme, mais un projet qui n’a pas d’avenir prometteur. Une absence notable, sans doute.

De’Aaron Fox

Les Kings sont sans séries éliminatoires depuis 15 ans, la plus longue absence de l’histoire égalant ces Clippers qui ont fait de même de 1976 à 1991, en passant par Buffalo, San Diego puis Los Angeles. La crise est extraordinaire et il en a fini avec tout le monde (Vlade Divac inclus) sauf Luke Walton, qui semble inexplicablement qu’il continuera dans sa position. La situation empêche Fox d’avoir un développement correct et d’être soumis à la farce d’être un grand joueur dans une mauvaise équipe. Ce parcours, 25,2 points et 7,2 passes décisives. Et pas de playoffs, pas de play-ins, pas de rien. Les Kings, une équipe à la dérive.

Bal de LaMelo

Le jeune frère de Lonzo a eu un départ extraordinaire dans la meilleure ligue du monde, avec beaucoup de battage médiatique, dans une équipe très cool et attrapant les projecteurs de manière confortable et sans être submergé. Il est l’un des favoris de la recrue de l’année aux côtés d’Anthony Edwards (dont la finale de la saison a été incroyable) et a en moyenne 15,7 points, 5,9 rebonds et 6,1 passes décisives par nuit. Le seul mais cela n’a rien à voir avec lui, puisque la blessure de Gordon Hayward a affaibli une équipe qui est devenue quatrième de la Conférence Est. En fin de compte, il a battu les Pacers dans le play-in, où LaMelo a payé pour son inexpérience, et se réjouit d’un avenir qui semble extraordinairement prometteur.

Gregg Popovich

L’année dernière, les Spurs n’étaient pas en séries éliminatoires pour la première fois depuis 1997. Ils ont laissé leur empreinte 22 années de suite, comme les Nationals / 76ers entre 1950 et 1971. Ils ne pouvaient pas être la première équipe avec 23 voyages consécutifs pour les séries éliminatoires, il n’y avait plus de miracles dans les poches d’une équipe légendaire. Celui qui dans cette séquence a remporté cinq anneaux (le même que les Lakers dans cette période) et a ajouté plus de victoires que quiconque en séries éliminatoires (170) et en saison régulière (1228). Cette année, l’histoire s’est répétée malgré la compétition jusqu’au bout et le fait de ne pas avoir atteint le play-in. Et malgré le mérite de la saison au Texas, nous ne nous habituons pas à ne pas voir Popovich en séries éliminatoires. Pour quelque raison que ce soit.