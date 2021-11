Les sept jours clés après le meurtre de Marta Calvo

11/07/2021

Le à 23:53 CET

Thérèse Dominguez

Il est 3h31 le 7 novembre 2019. « Maman, je suis déjà chez le garçon. » 3,32 heures, Marta Calvo envoie de son téléphone portable à celui de sa mère, via WhatsApp, l’endroit où vous vous trouvez. À 5h55, c’est votre dernière connexion de données, et à 12h03, votre téléphone est coupé pour toujours. Cette géolocalisation, que la jeune fille de 25 ans a envoyée à sa mère grâce à son insistance par mesure de sécurité lorsqu’elle rencontre quelqu’un en dehors de chez elle, finirait par être le principal outil pour l’accuser. son meurtrier présumé, Jorge Ignacio PJ, qui aura 38 ans lundi.

Deux ans de recherche de spécialistes de la Garde civile en homicides du Commandement de Valence et de l’Unité opérationnelle centrale (UCO) ont permis de rassembler des dizaines de volumes dans le Tribunal d’Instruction 20 de Valence qui contiennent des preuves, des preuves et des dizaines de déclarations à l’appui d’un bien- accusation fondée contre Jorge Ignacio PJ pour un maximum de 37 crimes, la plupart très graves : trois meurtres accomplis, huit tentatives, onze agressions sexuelles…

C’est du bon travail, mais aucun des enquêteurs n’est satisfait : deux ans plus tard, et alors qu’il ne reste que quelques mois pour le procès devant jury, ils n’ont pas pu tenir leur promesse de rendre le corps à la mère de Marta.

L’accusé est resté 21 jours de course. Trois semaines pendant lesquelles il a préparé en détail, probablement avec des conseils, ce qu’il allait raconter. Il a été livré à l’aube du 4 décembre à la caserne de Carcaixent, la seule ouverte la nuit de tout le quartier. Il a dit qu’il avait passé 21 jours à mal vivre parmi les maisons abandonnées et les montagnes, sans l’aide de personne. son premier mensonge. Ses vêtements étaient non seulement propres et sans plis, mais son apparence était saine et même hygiéniquement impeccable. À l’exception de quelques taches boueuses sur les chaussures et le bas des tours de cuisse.

Son deuxième mensonge : il prétendait que la fille était décédé « accidentellement » après une nuit de cocaïne, alcool et sexe, qui avait été effrayée par son passé de trafiquant de drogue et l’avait démembrée.

Un mensonge après l’autre

Il a donné l’emplacement des conteneurs à Alzira et Silla où a prétendu avoir jeté les sacs avec les restes, mais il s’est trompé : une partie de cette histoire était impossible parce que les ordures de la capitale de La Ribera se retrouvent dans une station d’épuration, Guadassuar, si avant-gardiste et technologique qu’elle a rendu impossible la taille de celle que vous décrivez.

Malgré cela, la Garde civile a suivi cette déclaration en recherchant le corps dans l’autre décharge impliquée dans sa version, Dos Aguas, où seraient arrivés les sacs déposés à Silla. Ils ont enlevé au millimètre 16 800 tonnes de déchets au cours huit longs mois. Aucun signe du corps. Est-ce pour cela que Jorge Ignacio PJ était si calme en prison, alors que les agents ratissaient les poubelles avec le froid ou la chaleur, la pluie ou le vent, les jours fériés ou les jours ouvrables ? La réponse est évidente.

En l’état, la question à un million de dollars. Où est Marthe ? Qu’avait-il vraiment fait du cadavre ? Pourquoi n’a-t-il pas aidé à le localiser ? Juste pour apporter plus de douleur à votre famille ?

Cette réponse est également assez évidente. Sans cadavre, il allait s’accrocher comme un naufragé à sa version quasi enfantine que la mort avait été accidentelle et qu’il s’était simplement débarrassé du corps. Il a prévu de contourner la peine qui correspond à ce dont les enquêteurs, le procureur et toutes les accusations sont convaincus qui s’est passé : il a causé sa mort volontairement en administrant de la cocaïne en pierre et en grande quantité dans les parties génitales sans son consentement après avoir déjoué sa volonté avec une autre substance narcotique.

L’avantage initial qu’il pensait avoir – pas de corps, pas d’autopsie – s’est évanoui quand l’enquête n’a pas seulement permis de le mettre en relation avec deux autres décès, ceux de Dame Marcela Vargas et Arliene Ramos, mais, en plus, huit femmes ont surmonté la stigmatisation de la prostitution et ont pris la mesure de signaler à la Garde civile qu’il leur avait fait exactement la même chose, qui étaient aux portes de la mort et que seule la chance les avait aidés à sortir vivants de leurs rendez-vous sexuels avec Jorge Ignacio PJ

À ce stade, il est devenu nécessaire de réviser au millimètre près ces sept jours qui ont suivi la mort de Marta et qui se sont terminés lorsque Jorge Ignacio a quitté l’Ollería et Manuel. Pour ce faire, ils ont analysé, entre autres, les neuf lignes de téléphone portable que le défendeur a maintenues actives à ce moment.

Grâce à cette étude du trafic d’appels et de données et des connexions aux répéteurs, ils ont trouvé des failles dans leur affirmation selon laquelle, bien qu’ils n’aient pas encore permis de localiser le corps de la jeune femme d’Estivella, ils gardent des lignes ouvertes qui peuvent conduire non seulement à récupérer le cadavre de Marta, mais aussi Découvrez qui vous a aidé ces jours.

Le premier de ces trous est son séjour, pendant près de trois heures, dans l’environnement Senyera, quelque chose qu’il a délibérément caché dans la seule déclaration qu’il a faite jusqu’à présent, celle du jour où elle a été prononcée. Cette information a permis, par exemple, la perquisition dans la décharge illégale située à Castellón, à quelques kilomètres, en fait, de la maison où il l’aurait tuée.

Qui l’a hébergé à Castelló ?

Ce n’est pas la seule nouvelle information. De cette analyse intense, d’autres données ont émergé, telles que, au moins la nuit du 11 au 12 novembre, mais aussi la veille et la suivante, il les a passées à un moment donné dans la municipalité de Castellón et non chez lui à Manuel, comme je l’ai dit, croyait. Et il y a plus : entre le lundi 11 et le mercredi 13, date à laquelle il disparaît de la carte jusqu’à sa livraison, il figure dans un va et vient frénétique non seulement à cause de la zone où il se déplaçait à ce moment-là – il visite plusieurs fois Xàtiva et d’autres points entre la capitale de La Costera et les deux municipalités où il avait une maison louée, Manuel et l’Ollería – mais, et sur tous par Valence, où il va même deux fois par jour pour revenir plus tard à sa cachette dans la Ribera. A qui rendait-il visite si souvent ?

À cette époque, l’une de ses plus hautes priorités est de se débarrasser de la Volkswagen Passat à bord de laquelle il avait emmené Marta de Valence à Manuel au petit matin du 7 novembre. C’est l’une des raisons des déplacements dans la capitale de La Costera, où se trouve l’agence qu’il utilisait pour ses transactions avec les voitures, et à Valence ou à Puig, mais pour le moment il n’y a aucune explication à ses visites éclair à Mislata. , Paterna ou Quart de Poblet, par exemple.

Enfin, ce mercredi 13 novembre, une fois qu’il s’est débarrassé de la Passat et a organisé sa fuite après s’être assuré que ça n’allait pas être facile sans son aide pour localiser le corps de sa dernière victime, il est allé à Valence. Il l’a fait en train depuis Pobla Llarga. En ville, l’enquête de la Garde civile est stoppée net dès l’analyse de leurs téléphones car, dès leur arrivée, ils se sont débarrassés de tous les terminaux en les jetant dans des containers en centre-ville. De tous, moins d’un.