“Les sept ou huit derniers tours m’ont pris une éternité”

05/02/2021

Activé à 15:02 CEST

Nil Banos

Jack Miller une épine a été enlevée. Victoire sur le circuit de Jerez-Ángel Nieto dans des conditions sèches, frappant la table à la fois sur la grille et dans la boîte Ducati Lenovo. Et est-ce que Francesco Bagnaia, qui est d’ailleurs le nouveau leader de la Coupe du monde après le ralentissement presque incompréhensible de Fabio Quartararo, Je gagnais le match dans l’équipe officielle de l’usine italienne ce début de parcours.

J’avais une très bonne carrière ‘Âne». Deuxième position et étant le seul à pouvoir planter quelque chose face à Fabio Quartararo. Mais «El Diablo» a souffert d’une sorte de problème qui a ruiné sa carrière. Et il y avait Miller pour en profiter. Il l’a surpassé sans avoir à faire trop d’efforts et il est allé seul vers la victoire. Sa deuxième victoire en MotoGP. Il a dû attendre près de cinq ans pour ajouter cette deuxième victoire après celle remportée à Assen lors de la saison des pluies 2016.

“La vérité est que j’ai essayé de faire tout ce qui était possible. J’ai fait beaucoup de tours seul tout au long du week-end et je savais que j’avais un bon rythme”dit le bon vieux Jack dans le parc fermé pour commencer son discours. “Quand Fabio m’est arrivé, j’ai vu qu’il allait partir, puis il a eu ce problème et je ne pensais pas qu’il allait perdre autant de positions. Je me suis mis en premier et j’ai essayé de maintenir cet avantage que j’avais sur “Pecco” “a ajouté l’Australien.

Visiblement excité, Miller a reconnu que “Les sept ou huit derniers tours ont semblé éternels. Ils ont été les plus longs de ma carrière. Je ne peux pas décrire exactement ce que je ressens. J’aimerais pouvoir fêter ici avec mes parents mais ils n’ont pas pu venir. Ils sont à la maison et rien, j’espère qu’ils sont aussi heureux que moi “.

