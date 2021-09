Les SEPT personnalités travaillistes qui pourraient former un « cabinet politique » d’élite avec Keir Starmer | Politique | Nouvelles

Keir Starmer ‘s’est détourné pendant tout ce temps’, selon un expert

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a trébuché sur le champ de mines politique alimenté par la pandémie du Royaume-Uni en 2021, s’agitant alors qu’il tentait de traîner le parti au centre. La perte de Jeremy Corbyn en 2019 a déclenché des efforts paniqués pour réformer le parti en une entité “éligible”, mais les sondages montrent que ses efforts n’ont pas réussi à convaincre les Britanniques et ses propres membres. La solution, selon un rapport récent, consiste à réunir une équipe de figures de proue du Labour.

Labor in Communications, qui rassemble un réseau d’experts en communication et en relations publiques progressistes, a rédigé le rapport « Fit for the Future ».

Le document recommande des moyens par lesquels le parti peut améliorer son image et tendre vers cet idéal éligible.

L’une des nombreuses recommandations formulées comprend la formation d’un « cabinet politique ».

Le groupe déclare que les travaillistes ont un problème avec les membres inexpérimentés du cabinet fantôme qui n’ont jamais joué de rôle au sein du gouvernement.

La dernière administration du travail a pris fin en 2010, et la plupart des anciens ministres sont passés à de nouveaux pâturages.

En tant que tel, Labour in Comms a déclaré que Sir Keir devrait profiter de ses représentants les plus appréciés au pouvoir et réduire les voix inexpérimentées au sein du cabinet fantôme.

Le nouveau « cabinet politique » serait composé de personnalités bénéficiant d’un soutien politique dominant qui pourraient guider les travaillistes vers le succès.

Le rapport a décrit sept poids lourds du parti travailliste qui devraient avoir un siège à la table aux côtés de son chef.

Mark Drakeford

M. Drakeford est la seule figure du Parti travailliste à la tête d’un gouvernement au Royaume-Uni.

Il a pris ses fonctions de Premier ministre gallois en 2018 et a conservé une grande partie de sa popularité.

Le leader travailliste gallois a contrasté fortement avec Boris Johnson au milieu de la pandémie de Covid, avec une approche plus prudente du verrouillage.

Les chercheurs ont découvert que son leadership pendant la pandémie a aidé les habitants du Pays de Galles à mieux comprendre les règles que M. Johnson en Angleterre.

Andy Burnham

Andy Burnham a acquis un niveau de célébrité pendant la pandémie en tant que maire de Manchester.

Il a tenu tête à Westminster l’année dernière alors que les ministres menaçaient de forcer la ville à se fermer sans ce qu’il croyait être un programme de soutien adéquat.

M. Burnham a été réélu cette année après avoir obtenu le soutien de 67% des Mancuniens.

Il est également l’une des rares figures de proue du Parti travailliste à avoir une expérience réelle du cabinet, ayant servi sous Gordon Brown en tant que ministre de la Santé, secrétaire en chef au Trésor, secrétaire à la Santé et finalement secrétaire d’État à la Culture, aux Médias et aux Sports.

Sadiq Khan

M. Khan est devenu maire de Londres en 2016 lorsqu’il a quitté le Parlement.

Il sera maire de la capitale jusqu’en 2024 au moins, après avoir remporté 55,2% des voix.

Au cours de son mandat, il a défié le président américain Donald Trump et a déjà figuré sur la liste Time 100 des personnes les plus influentes au monde.

Tout comme M. Burnham, il a une ancienne expérience au cabinet sous Gordon Brown en tant que secrétaire aux transports.

Tracey Brabin

Mme Brabin est une autre députée devenue maire, ayant fait le saut lors des élections de cette année.

La populaire députée de Batley et Spen et ancienne actrice est devenue maire du Yorkshire en mai.

Son départ a déclenché l’élection partielle de Batley et Spen, qui a vu les travaillistes conserver la circonscription par une faible marge.

Elle est la toute première femme à devenir maire de métro au Royaume-Uni.

Dan Jarvis

M. Jarvis siège au sud-est de Mme Brabin en tant que maire de la région métropolitaine du Yorkshire du Sud.

Il a pris ses fonctions en 2018 après avoir été député de Barnsley Central.

Le maire est l’un des rares dirigeants politiques du Royaume-Uni à avoir une expérience militaire.

Il a rejoint le Parachute Regiment et a servi sous le gouvernement de Tony Blair entre 1997 et 2011.

Joanne Anderson

Mme Anderson a succédé à l’ancien maire de Liverpool Joe Anderson à la suite des élections de mai de cette année.

À la suite d’un vote au deuxième tour, elle a obtenu le soutien de 59,2% des Liverpudlians.

Elle a brisé les frontières en tant que première femme maire noire à diriger une grande ville britannique.

Sous sa direction, Mme Anderson a promis de corriger les “graves défaillances” du conseil de Liverpool identifiées par le Caller Report.

Steve Rotheram

Steve Rotheram est le maire du métro pour la région de la ville de Liverpool.

Le Liverpudlian local de la classe ouvrière a travaillé comme maçon après avoir quitté l’école et a ensuite été député de Liverpool Walton entre 2010 et 2017.

Il a notamment été un défenseur de la justice pour la catastrophe de Hillsborough en 1989.

Ses campagnes ont conduit à la publication de documents gouvernementaux relatifs à la catastrophe, obtenant des excuses du Premier ministre David Cameron.