Les séries éliminatoires de l’Overwatch League à LA et Dallas sont annulées pour le moment

in

Si vous deviez assister à des événements en direct de l’Overwatch League à Los Angeles ou à Dallas, il serait peut-être préférable de faire de nouveaux plans. Blizzard a récemment annoncé l’annulation de ses événements éliminatoires dans les deux villes.

“La Ligue a annoncé hier qu’en raison de changements importants dans l’environnement affectant les déplacements de certaines équipes”, lit-on dans un communiqué de l’Overwatch League sur son site officiel. « Nous avons décidé de nous éloigner des événements en direct initialement prévus à Dallas et à Los Angeles ; au lieu de cela, la compétition des séries éliminatoires reviendra à Hawaï. Il poursuit en soulignant que la concurrence se poursuivra en ligne plutôt qu’en personne.

Overwatch League a également laissé une déclaration sur Twitter que vous pouvez consulter ci-dessous.

Une mise à jour sur les séries éliminatoires #OWL2021. pic.twitter.com/yUNQyT2rKd – Overwatch League (@overwatchleague) 26 août 2021

Cette nouvelle est une perte importante pour les fans et les joueurs d’Overwatch, car le jeu en ligne a souvent des problèmes de connexion qui ne sont pas présents lors d’événements comme ceux qui devaient avoir lieu à Los Angeles ou à Dallas. Bien que pour (espérons-le) atténuer ces problèmes potentiels, des équipes occidentales se rendront à Hawaï afin de se rapprocher un peu plus de leurs compétitions européennes et asiatiques.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

9 grands jeux vidéo rétro que nous aimerions voir remasterisés