Les séries Galaxy S20 et Note20 de Samsung obtiennent une surprise One UI 4 en fin d’année

La vitesse de Samsung avec le déploiement de One UI 4 basé sur Android 12 a été tout simplement impressionnante. Cette année, la société a réussi à lancer des programmes bêta sur toutes ses grandes gammes de smartphones phares – les séries Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold – un exploit qu’elle n’a jamais réalisé auparavant. Il a ensuite publié la mise à jour stable pour des appareils comme le Galaxy S21, le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3 (mais pas sans quelques ratés), et maintenant les séries S20 et Note20 se joignent à la fête.

Samsung a réussi à ignorer le revers qui a interrompu le déploiement de One UI 4 pour ses produits phares 2021, à publier la mise à jour stable pour le Galaxy Z Fold2 et à commencer à déployer Android 12 sur le S20 et le Note20, le tout en moins de 48 heures (par SamMobile) . À titre de comparaison, OnePlus a à peine stabilisé Android 12 sur ses produits phares de la série 9, tandis que Motorola et Sony n’ont pas encore livré une seule mise à jour – Samsung prend définitivement de l’avance. Cela dit, nous espérons que la société fera preuve de diligence raisonnable pour s’assurer que ces mises à jour fonctionnent comme prévu et ne sont pas entravées par des problèmes de compatibilité, comme nous l’avons vu avec la sortie du S21.

Le logiciel Stable One UI 4 est en cours de déploiement sur les Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, Note20, Note20 Ultra et même le S20 FE au moment où nous parlons, il y a donc de bonnes chances que vous laissiez Android 11 derrière vous. entrer en 2022. Les utilisateurs signalent déjà recevoir Android 12 en direct en Suisse, mais nous espérons que les propriétaires de S20 et Note20 dans d’autres parties du monde peuvent s’attendre à ce que le logiciel atterrisse sur leurs appareils dans les prochains jours (à moins que Samsung n’ait des raisons d’arrêter le Libération). Si vous possédez l’un de ces téléphones, vous pouvez accéder à Paramètres > « Mise à jour du logiciel » > « Télécharger et installer » pour vérifier si la mise à jour est disponible pour vous.

