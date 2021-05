Les séries OnePlus 7, 7T en proie à des problèmes après la mise à jour d’Android 11

Les utilisateurs des séries OnePlus 7 et 7T sont confrontés à plusieurs problèmes après la mise à jour stable d’Android 11. Les problèmes les plus courants incluent l’épuisement de la batterie, la surchauffe, les baisses de fréquence d’images, l’interface utilisateur lente, etc. De nombreux utilisateurs envisagent de revenir à Android 10 en raison de les problèmes.

La mise à jour Android 11 pour les séries OnePlus 7 et OnePlus 7T a été déployée en mars, mais plus d’un mois plus tard, les utilisateurs sont toujours confrontés à des problèmes d’utilisabilité gênants avec les téléphones.

Les clients rapportent que leurs appareils OnePlus 7 / 7T sont tout sauf stables après la mise à jour d’Android 11. Certains problèmes courants incluent une augmentation drastique de l’épuisement de la batterie, des baisses de fréquence d’images entraînant une mauvaise expérience de jeu, des problèmes de surchauffe même lorsque les téléphones sont inactifs et des temps de chargement des applications inconfortablement longs.

Un méga-thread Reddit dédié à la mise à jour est rempli à ras bord de plaintes, tout comme le forum officiel OnePlus.

Outre les problèmes susmentionnés qui sont les plus courants sur les téléphones OnePlus 7 et 7T mis à jour, plusieurs utilisateurs signalent également des problèmes de connexion aux données mobiles, un défilement plus lent, des notifications ralenties, des plantages d’applications, etc.

«La nouvelle mise à jour de mon OnePlus 7 l’a littéralement cassé. Il y a des chutes d’images cohérentes lors de la lecture de jeux. La nouvelle mise à jour a détruit mon expérience de jeu, l’appareil surchauffe plus qu’avant et elle a également réduit l’efficacité de la batterie. Quelle malédiction j’ai eu en échange de quelques avantages de l’interface utilisateur de merde », lit le commentaire d’un utilisateur mécontent dans le fil Reddit.

OnePlus a récemment lancé le correctif Oxygen OS 11.0.0.2 pour les téléphones. Cependant, les utilisateurs qui ont obtenu le dernier logiciel signalent toujours les mêmes problèmes (et certains autres) avec leurs téléphones.

Il n’y a pas de mot officiel de OnePlus sur le moment où il résoudra ces problèmes. La société pourrait les aborder dans les futures mises à jour logicielles, mais cela pourrait prendre un certain temps, car les appareils OnePlus 7 et 7T ne sont pas exactement nouveaux, et l’entreprise pourrait se concentrer davantage sur la publication de mises à jour pour les téléphones plus récents.

En attendant, si vous regrettez d’avoir fait le saut vers Android 11 sur votre OnePlus 7 ou 7T, vous voudrez peut-être envisager de passer à Android 10. Sachez simplement que la restauration effacera complètement toutes les données de votre appareil.

Vous pouvez suivre ce guide complet sur Reddit pour savoir comment revenir à Android 10 sur vos appareils OnePlus 7 / 7T.