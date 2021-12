Les séries OnePlus 7 et 7T récupèrent un correctif majeur de WhatsApp avec le correctif de sécurité de décembre

Un dernier patch pour clôturer 2021

Bien que OnePlus ait tendance à accorder un peu moins d’attention à ses téléphones précédents une fois qu’un nouveau produit phare est arrivé sur le marché, il continue de mettre à jour tous les deux mois pour les appareils plus anciens. Les séries OnePlus 7 et 7T ne sont peut-être pas les plus récentes, mais ce sont toujours d’excellents téléphones à l’approche de 2022. Avec la mise à jour d’aujourd’hui, un bug de messagerie majeur qui aurait pu causer des maux de tête partout est en train d’être résolu.

OxygenOS 11.0.5.1 est arrivé pour le OnePlus 7, 7T et leurs deux homologues Pro, mais son plus gros correctif logiciel n’a rien à voir avec le logiciel de l’entreprise. Si vous avez rencontré des problèmes pour envoyer et recevoir des fichiers multimédias sur WhatsApp, vous n’êtes pas le seul. Il s’avère qu’il s’agissait d’un problème au niveau du système et non d’un problème avec le code de WhatsApp. Cette mise à jour le corrige, juste à temps pour échanger des photos de vacances avec vos amis et vos proches au cours de la semaine prochaine.

Quant au reste des changements, il n’y a pas grand-chose à noter ici. Outre de vagues améliorations de la stabilité du système, OnePlus a intégré le correctif de sécurité de décembre. Il n’y a aucun signe de mise à jour d’OxygenOS 12 pour l’un ou l’autre téléphone – cependant, compte tenu de son état actuel sur la série OnePlus 9, ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose.

Journal des modifications

Système

Correction du problème empêchant WhatsApp d’envoyer et de recevoir des fichiers multimédias Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.12 Amélioration de la stabilité du système

Cette mise à jour arrive aux utilisateurs de OnePlus 7T et 7T Pro dans toutes les régions, bien que les appareils OnePlus 7 et 7 Pro en Inde devront continuer à attendre leur propre version. Comme toujours, l’OTA s’adresse d’abord à un petit groupe d’utilisateurs, avec une version plus large dans les prochains jours en supposant qu’il n’y a pas de bugs de rupture de téléphone. Vous pouvez consulter la liste complète des notes de mise à jour sur les forums OnePlus.

