Les serveurs complets de New World n’accepteront pas de nouvelles créations de personnages, car le jeu établit un nouveau record Steam

Nouveau monde a éclaté depuis son lancement. Le nombre de joueurs simultanés Steam du jeu défini le jour de la sortie a été renversé plusieurs fois depuis, le nombre le plus récent étant de 913 634 joueurs il y a seulement 12 heures.

Pour aider à gérer cette charge massive, le développeur Amazon Game Studios a pris quelques mesures, notamment en commençant plus récemment à travailler sur une fonction de transfert de serveur, qui permettra aux joueurs de déplacer leurs personnages vers un autre serveur gratuitement pendant une durée limitée.

Mais Amazon Game Studios va encore plus loin. Le développeur a annoncé samedi que le jeu ne vous permettra plus de créer des personnages sur des serveurs déjà pleins. Les serveurs complets seront désormais grisés, empêchant les joueurs de les choisir accidentellement comme maison pour leurs nouveaux personnages.

Cela n’affecte que les tentatives de création de nouveaux personnages, selon Amazon. À l’heure actuelle, 28 serveurs ont le statut « complet », mais cela change régulièrement. Pour aider les joueurs à mieux comprendre la situation, le développeur a créé une page d’état du serveur qui montre tous les serveurs du jeu dans les différentes régions, et s’ils sont en ligne/hors ligne/en maintenance/plein.

