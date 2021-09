Les serveurs du nouveau monde d’Amazon MMO voient les malheurs massifs du jour de lancement

in

Capture d’écran : Amazon

Le nouveau jeu de rôle en ligne massivement multijoueur d’Amazon, New World, a ouvert ses portes plus tôt dans la journée, atteignant un pic de plus de 700 000 joueurs. Cela dit, même la tirelire de Jeff Bezos n’a pas empêché les grands débuts du MMO d’être en proie aux malheurs habituels du jour du lancement, y compris des temps d’attente ridicules pour simplement jouer au jeu.

La capacité des serveurs individuels de New World est actuellement plafonnée à 2 000 joueurs, ce qui, multipliée par les 233 serveurs mondiaux, signifie que jusqu’à 466 000 utilisateurs devraient pouvoir jouer au MMO d’Amazon en même temps. Avec l’intérêt des nouveaux jeux poussant l’utilisateur à compter des centaines de milliers de joueurs au-dessus de ce qui est actuellement possible, cependant, les gens qui se connectent au jeu courent maintenant tête baissée dans la foule de leurs camarades aventuriers en herbe.

Les médias sociaux, comme toujours la place du village pour ce type de calamités, sont actuellement inondés de captures d’écran montrant des milliers de files d’attente, parfois des dizaines de milliers de profondeur.

“J’ai 16 ans, mais je passerai un jour ma position dans la file d’attente à mes enfants pour qu’ils puissent jouer sur Hallheim”, a plaisanté un utilisateur de Reddit, faisant référence à un serveur européen particulièrement touché par des problèmes de capacité.

Un site Web non officiel qui suit les données du Nouveau Monde calcule que ces goulots d’étranglement peuvent entraîner des temps d’attente allant jusqu’à 212 heures sur certains serveurs, soit plus d’une semaine, si le nombre de joueurs est conservé. Et bien que ces chiffres indiquent probablement un seuil possible plutôt qu’une réalité inévitable, il est toujours surprenant que les jeux en ligne continuent de traiter ces problèmes.

“Nous comprenons que certains joueurs connaissent de longues files d’attente et nous travaillons dur sur quelques points pour aider à résoudre ces problèmes”, lit-on dans une mise à jour des développeurs sur le site officiel de New World. « Nous continuons à mettre en place des serveurs supplémentaires et augmenterons la capacité de nos serveurs existants une fois que nous aurons correctement testé ces changements. »

Amazon promet également que les joueurs pourront changer de serveur gratuitement au cours des deux prochaines semaines, un service pour lequel d’autres jeux en ligne facturent souvent une somme modique.

Les serveurs qui ne parviennent pas à répondre à la demande n’ont rien de nouveau dans le monde des MMO. Plus tôt cette année, un afflux massif de joueurs vers Final Fantasy XIV a incité le producteur Naoki Yoshida à s’excuser pour le temps que les utilisateurs ont été obligés d’attendre pour jouer. Même ainsi, on attend un peu mieux d’une entreprise dotée de l’infrastructure étendue d’Amazon et de ressources apparemment illimitées.