Les serveurs Splitgate continuent de souffrir de la popularité écrasante du jeu

Splitgate, un jeu de tir en arène qui combine un gameplay de style Halo avec des portails, continue d’être trop populaire pour son propre bien. Dans un tweet récent, 1047 Games a déclaré que les serveurs du jeu n’étaient plus en panne pour maintenance et qu’il avait interdit à un certain nombre de personnes d’utiliser des programmes de saut de file d’attente. Bien que la maintenance ait augmenté la capacité du serveur, le jeu a encore des temps d’attente très longs pour entrer dans les serveurs.

1047 a fait un autre tweet peu de temps après, faisant une blague sur la façon dont nous vivrions dans une utopie si les serveurs Splitgate fonctionnaient correctement. Bien que le studio n’ait pas donné de mise à jour sur les temps d’attente aujourd’hui, au 3 août, il fallait attendre plus de 100 minutes pour accéder aux serveurs. Splitgate est encore actuellement en version bêta et devrait sortir complètement ce mois-ci après que les serveurs encombrés auront été traités à l’aide d’un investissement de 10 millions de dollars d’une société de capital-risque.

Il semble cependant que les temps d’attente du serveur s’améliorent. Au moment de la rédaction de cet article, il fallait un peu plus de 30 minutes pour entrer dans le jeu sur Xbox Series X. 1047 Games a déclaré sur Twitter que l’objectif était d’augmenter la capacité du serveur à plus de 100 000 joueurs.

