Les serveuses Hooters se rendent sur TikTok avec indignation face aux nouveaux uniformes «Crotch String»

Plusieurs serveuses Hooters se sont rendues sur TikTok pour partager leur frustration face aux nouveaux shorts qu’elles sont tenues de porter. Les plaintes ont commencé plus tôt ce mois-ci, lorsque les serveuses ont commencé à publier des vidéos comparant à quel point les nouveaux shorts courts sont courts et inconfortables, mais Hooters n’a montré aucun signe de changement. Une serveuse les a même décrits comme de simples shorts avec un « string entrejambe ».

« À partir du 4 octobre, toutes les filles Hooters devraient porter le nouveau short lorsqu’elles travaillent une fois arrivées dans les magasins », lit-on dans une mise à jour de l’avis de politique Hooters obtenue par le New York Post. « Le vieux short ne doit pas être porté. » La société a noté que toute serveuse qui se sent « mal à l’aise » avec les nouvelles règles des malles peut démissionner de son poste.

@theflathootersgirl Répondez à @kat.abrramo alors voici à quoi ils ressemblent ! J’ai dû utiliser un ruban à mesurer pour ma taille et je ne pouvais toujours pas les enlever après cette vidéo 🙂 ##uniforme ##hooters ##shorts ##hooterstiktok ##college ##serveuse ##restaurant ##hootersgirledition # #OneSliceChallenge ♬ Une chanson de guérison humide – Nez Tunes

« Nous vous demandons de les essayer et, si après deux semaines, vous hésitez toujours à porter le nouveau short, vous pouvez transférer à un poste non basé sur l’image ou démissionner de votre poste de Hooters Girl », poursuit l’avis de la société. « Si vous choisissez de démissionner, vous pourrez être réembauché. »

Un serveur a déclaré à NBC News que certains de ses collègues aimaient le changement, mais que d’autres étaient frustrés. « Les filles avec plus de viande sur les os, ça monte en quelque sorte », a déclaré vendredi le serveur, qui a demandé à ne pas être identifié par crainte d’être licenciée. « Tu as un wedgie tout le temps. » Le serveur a noté qu’elle aimait les shorts elle-même mais a compris pourquoi les autres les trouvent inconfortables.

Plusieurs utilisateurs de TikTok qui travaillent chez Hooters se sont plaints du nouveau short. « Ce s- est classé porno », ont déclaré deux serveuses d’un restaurant de l’Alabama dans une vidéo. Un autre utilisateur de TikTok avec la poignée @ggnguyen a demandé: « Qu’est-ce que c’est censé correspondre ?!? » Sa vidéo montrant les nouveaux courts métrages a plus de 17 millions de vues, et elle a depuis publié des suivis défendant sa décision de continuer à travailler chez Hooters.

La serveuse de Hooters, Kristen Songer, qui est devenue virale au cours de l’été lorsqu’elle a partagé une vidéo sur la création de l’illusion d’un décolleté avec son uniforme, a publié une vidéo TikTok plus longue modélisant les différents shorts qu’elle porte depuis son embauche. « Il n’y a plus rien couvert par ces courts métrages », a déclaré Songer dans sa vidéo. « C’est pourquoi toutes les filles Hooters sont bouleversées – parce que ce n’est pas ce que j’ai accepté de porter il y a un an quand j’ai été embauchée. »

Tous les restaurants Hooters ne mettent pas à jour l’uniforme. Deux sociétés différentes exploitent les restaurants : Hooters of America, LLC, qui exploite 420 restaurants, et The Original Hooters Group, qui compte 25 établissements à Chicago, New York et Tampa Bay. Hooters of America est la société qui a besoin des nouveaux shorts, tandis que The Original Hooters opte toujours pour les shorts plus longs.

Dans une déclaration à NBC News, Hooters of America a déclaré que la société appréciait les commentaires, « à la fois positifs et négatifs, concernant une politique d’image plus accommodante et inclusive sur les tatouages, les bijoux, les ongles, les coiffures ainsi que les nouveaux uniformes – pour inclure de nouveaux styles haut de gamme , des shorts et l’ajout de chaussettes. » La société a noté que le changement avait été créé en « collaboration avec Hooters Girls », ajoutant: « Ces uniformes sont portés depuis des mois sur plusieurs marchés du Texas et ont reçu des critiques extrêmement favorables de la part des Hooters Girls et des clients ».