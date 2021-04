Les services Apple continuent de croître fortement, mais un marché difficile

Le chiffre d’affaires des services Apple continue de croître fortement, selon Morgan Stanley, mais les performances de certains de ses concurrents montrent que le marché est difficile.

La banque a abaissé son objectif de prix pour AAPL de 164 $ à 156 $…

La force des services est estimée plus élevée, mais les lecteurs de compression multiples pairs PT inférieurs à 155 $ (contre 164 $). Suite aux bons résultats de l’App Store du trimestre de mars et à une analyse des principaux moteurs du segment Licences et autres d’Apple, nous augmentons nos estimations de revenus des services FY21 et FY22 déjà supérieures de 3% et 5% respectivement, et sommes de plus en plus convaincus que les prévisions de services consensuelles au cours des 2+ prochaines années sont trop faibles.

Nous prévoyons maintenant que la croissance du chiffre d’affaires des services Apple s’accélère de 6 points à + 22% sur un an en FY21, contre + 19% sur un an auparavant, près de 4 points d’avance sur la croissance des services de consensus sur l’exercice 21 de + 18% sur un an.

En conservant le reste de nos estimations relatives aux produits inchangées, nos prévisions de services plus solides poussent nos estimations de revenus totaux pour les exercices 21 et 22 à 1% plus élevés et nos BPA pour les exercices 21 et 22 de 1% et 3%, respectivement.

Cependant, la compression multiple au cours des 2 derniers mois, principalement chez les pairs des services à croissance plus élevée d’Apple, compense largement nos estimations de revenus et de bénéfices plus élevées, poussant notre nouvel objectif de prix basé sur la somme des pièces à 156 $, soit 33x BPA de l’exercice 22, à la baisse. à partir de 164 $ auparavant.

Les actions AAPL ont sous-performé de 20 points le S&P depuis la publication des résultats de F1Q (les actions d’Apple sont en baisse de 13%; le S&P 500 est en hausse de 7%), mais nous pensons que les révisions positives des bénéfices dans ce que nous prévoyons être un solide rapport de résultats F2Q plus tard ce mois-ci le seront conduire un retour à la surperformance, nous gardant surpondérés.