Les services Apple TV 4K et Apple TV+ seront lancés en Corée le 4 novembre

Le décodeur Apple TV 4K sera lancé en Corée le 4 novembre en tandem avec le service de streaming vidéo TV+ de la société, a annoncé lundi Apple.



Parallèlement au lancement de l’Apple TV 4K, Apple TV+ sera disponible pour la première fois dans le pays, accessible via l’application Apple TV, Apple TV 4K, Apple TV HD et Apple One.

Pour célébrer la disponibilité de son service numérique dans le pays, Apple présentera le même jour sa première série originale coréenne, « Dr. Brain ». « Dr. Brain » est une émission en coréen basée sur le populaire webtoon coréen du même nom. Le spectacle est écrit et réalisé par le cinéaste Kim Jee-Woon, mieux connu pour « A Tale of Two Sisters » et « I Saw the Devil », et met en vedette Lee Sun-Kyun, mieux connu pour « Parasite ».

L’émission raconte l’histoire d’un scientifique du cerveau qui cherche à trouver de nouvelles technologies pour accéder à la mémoire, des outils qu’il utilise lorsque sa famille est victime d’un mystérieux accident.

« Dr. Brain » est l’un des nombreux drames internationaux d’Apple Original à venir sur Apple TV+. Apple travaille également sur « Pachinko », « Masters of the Air », « Slow Horses », « Shantaram », « Echo 3 », « Acapulco » et d’autres émissions.

Le lancement d’Apple TV+ en Corée est en partenariat avec le fournisseur de services Internet local SK Broadband. TV+ en Corée sera au prix de 6 500 won (5,50 $) par mois.

La semaine suivante, Disney+ est lancé en Corée le 12 novembre, avec la sortie de sept nouvelles émissions coréennes, assurant une concurrence féroce à Apple sur son dernier marché.