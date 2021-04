Les services commémoratifs DMX seront diffusés en direct ce week-end

Les services commémoratifs officiels pour le rappeur et l’acteur Earl «DMX» Simmons, décédé le 9 avril des suites d’une crise cardiaque, ont été annoncés. Deux services commémoratifs auront lieu: un le samedi 24 avril à 16 h HE et une célébration de retour à la maison le dimanche 25 avril à 14 h 30 HE

Bien que la participation aux monuments commémoratifs soit limitée à la famille et aux amis proches et fermée au public, les deux services seront diffusés en direct: la célébration du dimanche sera diffusée en direct sur BET et sa chaîne YouTube, tandis que le mémorial de samedi «Célébration de la vie», dont dit aura lieu au Barclays Center de Brooklyn, sera retransmis en direct sur le chaîne YouTube du rappeur.

L’annonce note que «l’État de New York limite actuellement les arènes intérieures à 10% de sa capacité», bien qu’elle ne confirme pas que Barclays, qui a une capacité de 19 000 personnes, est l’emplacement. «Les directives et protocoles de test COVID-19 de l’État de New York seront suivis.

La mort de DMX a provoqué des ondes de choc dans toute la communauté hip-hop et musicale, beaucoup rendant hommage à son talent singulier et à son histoire parfois triomphante, parfois tragique.

La famille de DMX a confirmé sa mort le 9 avril dans la déclaration suivante: «Nous sommes profondément attristés d’annoncer aujourd’hui que notre bien-aimé, DMX, du nom de naissance d’Earl Simmons, est décédé à l’âge de 50 ans à l’hôpital de White Plains avec sa famille par son côté après avoir été mis sous assistance respiratoire ces derniers jours », a déclaré sa famille dans un communiqué. «Earl était un guerrier qui s’est battu jusqu’à la toute fin. Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons les moments que nous avons passés avec lui. La musique d’Earl a inspiré d’innombrables fans à travers le monde et son héritage emblématique vivra pour toujours. Nous apprécions tout l’amour et le soutien pendant cette période incroyablement difficile.

Veuillez respecter notre vie privée alors que nous pleurons la perte de notre frère, père, oncle et de l’homme que le monde connaissait sous le nom de DMX. Nous partagerons des informations sur son service commémoratif une fois que les détails seront finalisés. ” Les fans du rappeur du monde entier se connecteront à ces services diffusés en direct pour rendre hommage à l’un des meilleurs MC que le jeu ait jamais vu.

Le service commémoratif de DMX sera diffusé ici.